Druhá šance na únik z baráže: fotbalistům Jablonce stačí bod

V úterním zápase doma s Bohemians přišli fotbalisté Jablonce o těsné vítězství až v samotném závěru nastaveného času, kdy hosté srovnali na 1:1, a jistota udržení v nejvyšší soutěži se jim tak krutě rozplynula.

Jablonečtí však mají nadále setrvání v první lize a vyhnutí se nevyzpytatelné baráži ve svých rukách. Jsou třináctí o dva body před aktuálně „barážovými“ Bohemians a vzhledem k lepší vzájemné bilanci ze základní části, která by v případě rovnosti bodů ve skupině o záchranu rozhodla, jim k udržení mezi elitou bez nutnosti baráže stačí neprohrát ve Zlíně.

V případě porážky na stadionu už zachráněného zlínského týmu budou muset doufat, že Bohemians doma nezvítězí nad už jistě sestupující Karvinou.

„My jedeme ven, Bohemka hraje doma s Karvinou, což je pro ni možná výhodnější. Ale nad výsledky nejde spekulovat, viděli jsme v úterý, že Karviná obrala Teplice, a teď to může stejně těžké udělat i Bohemians. My ale vyrážíme do Zlína s odhodláním to zvládnout. Věřím, že když budou kluci nastaveni jako v posledních třech zápasech, tak to dáme! Musíme si věřit, že tam neprohrajeme,“ velel před odjezdem na Moravu trenér Jablonce Jiří Vágner.

V důležité bitvě ve Zlíně se ale bude muset obejít bez zkušeného záložníka Václava Pilaře, který má stopku kvůli žlutým kartám.

„Ta remíza s Bohemkou nás strašně mrzela, byli jsme snad deset vteřin od stoprocentní záchrany... Ale zároveň jsme si hned v kabině řekli, že máme poslední zápas, že do něj půjdeme na sto procent a neprohrajeme ho,“ řekl Václav Pilař, který vstřelil proti Bohemians krásný gól, ale pak dostal osudný žlutý trest. „Když už nemůžu pomoct, pojedu se podívat a budu držet palce a věřit, že to zvládneme!“