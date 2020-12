Sen se stal skutečností, žasl mladíček z Bohemians, když rozhodl zápas

„Rok zpátky jsem všechno sledoval z tribuny jako dorostenec a teď se mi podařilo dát gól v Ďolíčku. Je to skvělý pocit,“ zářil.



V 73. minutě si mladičký Novák našel ve vápně balon, který k němu vyrazil příbramský gólman Ondřej Kočí po střele spoluhráče Petra Hronka, a přesnou dorážkou rozhodl zápas.

Bohemians - Příbram 2:1 po dlouhé době výhra, trefil ji mladík Novák

Bohemians zrovna hráli směrem k tramvajové zastávce a na levé straně, kde se mladičký záložník ve druhém poločase pohyboval, se za zdí tyčili fanoušci na štaflích.

A Novák se k nim v euforii rozeběhl.

„Už před zápasem jsem si říkal, že jestli dám gól, poběžím za fanouškama,“ culil se.



Kvůli pandemii fandové na tribuny nesmí, a tak si vytvořili provizorní ochozy mimo stadion. Alespoň hrstka tak naživo s Novákem oslavila jeho premiérový gól v Ďolíčku.

„Nepopsatelný pocit. Odmala jsem v to věřil a jsem rád, že se tenhle sen stal skutečností,“ radoval se Novák. „Ale mrzí mě, že tu nemohou být. Fanoušci v Ďolíčku chybí,“ dodal.

S Příbramí hráli Bohemians vyrovnanou partii, ale nakonec díky Novákovu gólu v lize triumfovali po čtyřech zápasech.

„Utkání splnilo naše očekávání. S Příbramí to byla válka, vždy to tak bylo. Dnes se nic nezměnilo. Byla to válka a z toho minima, co jsme měli, jsme vytěžili maximum a udrželi cenné tři body,“ hodnotil 18letý záložník.



Domácím ještě v závěru zatrnulo, jenže Emmanuel Antwi z malého vápna přestřelil a hlavičku střídajícího Jonáše Vaise vyrazil brankář Patrik Le Giang. „ To už jsem byl na tribuně. Bál jsem se, ale musím pochválit Páťu za ten zákrok. Byl perfektní,“ řekl Novák, který si o smlouvu v áčku řekl skvělými výkony v loňské sezoně dorostu.

Posuďte sami: 15 zápasů, 19 gólů.

První branku mezi dospělými dal před týdnem v Jablonci. „ Trenér chce, abych si věřil. Když zkazím, chce, abych pořád hrál svoji hru. Díky tomu se snad pomalu do základní sestavy dostávám.“



A díky jeho vítěznému gólu s Příbramí se pozitivně vryl i do myslí příznivců Bohemians, kteří po zápase vyvolávali jeho jméno.

„Taky nepopsatelný pocit, krásný...“ rozplýval se Novák.