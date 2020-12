Kdo byl víc doma. Jak si Pardubičtí na Bohemians málem spletli kabinu

„Jediné, co pro nás bylo jiné, byla kabina. Měl jsem trochu nutkání jít do kabiny domácích, ale spoluhráči mě hned stopli a zamířil jsem do hostující,“ vysvětloval záložník Michal Hlavatý.

Pardubice v Ďolíčku neprohrály ani jako hostující tým, s Bohemians remizovaly 1:1.

Za bránou na stadionu, kde je za normálních okolností kotel nejvěrnějších fanoušků, visel transparent: Klokan a kůň.

Klokan, od roku 1927 spjatý s vršovickým týmem, a kůň, který odjakživa symbolizuje město Pardubice.

Domácí fandové dali najevo, že jsou u nich pardubičtí azylanti vítaní.

„Snažili jsme se to vnímat tak, jako kdybychom hráli domácí utkání. Nejen v Ďolíčku, ale celkově je k nám Bohemka dost vřelá. Snažili jsme toho využít a brát to jako takový skoro domácí zápas,“ řekl Hlavatý, který na východě Čech hostuje z Plzně.

„Bohemka hrála doma, my jsme taky hráli doma a hrálo se o to, kdo je víc doma. Nakonec to skončilo smírně remízou,“ řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

„U nás se podepsaly covidové trable. Nehráli jsme v Jablonci, ani jsme nemohli pořádně trénovat. Do zápasu jsme šli hodně na sílu. Přesto se nám podařilo jako prvním skórovat, ale pak Pardubice převzaly aktivitu, která vrcholila ve druhém poločase,“ vysvětloval trenér Bohemians Luděk Klusáček.



V 63. minutě srovnal střídající David Huf a ligový nováček bodoval v pátém ze šesti posledních zápasů a drží v tabulce sedmou příčku. „Další neprohra nám pomohla jak bodově, tak i psychicky,“ uvedl Novotný.

V příštím kole vyzvou druhého nováčka Brno. V Ďolíčku se vrátí do domácí kabiny.

Bohemians mají k dobru úterní dohrávku odloženého zápasu v Jablonci. A v pátek už v rámci dalšího kola cestují do Ostravy.

„Čekají nás dva zápasy během tří dnů, sestavu budeme muset hodně protočit, abychom to fyzicky zvládli,“ řekl Klusáček.