Konečně hrajeme. Snad. Fotbal vyhlíží víkendový start včetně šlágru Plzeň - Sparta

Důležitá data Jak by mohla vypadat termínová listina do konce podzimu 7. a 8. listopadu: 7. kolo Fortuna ligy 11. listopadu: Německo vs Česko - jistota

15. listopadu: Česko vs Izrael - jistota

18. listopadu: Česko vs Slovensko - jistota 21. a 22. listopadu: 8. kolo Fortuna ligy 26. listopadu: 4. kolo Evropské ligy (Sparta, Slavia, Liberec) - jistota 28. a 29. listopadu: 9. kolo Fortuna ligy 3. prosince: 5. kolo Evropské ligy - jistota 5. a 6. prosince: 10. kolo Fortuna ligy (Sparta vs Slavia) 10. prosince: 6. kolo Evropské ligy - jistota 12. a 13. prosince: 11. kolo Fortuna ligy

16. prosince: 12. kolo Fortuna ligy - návrh

19. a 20. prosince 13. kolo Fortuna ligy Původně bylo v plánu do konce podzimu odehrát 15 kol, zbývajících 19 na jaře.