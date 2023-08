Sedm bodů za pět kol? Vědět to před sezonou, někoho políbím, smál se Weber

Bylo to pro vás těžší, než před dvěma týdny, kdy jste vysoko přehráli České Budějovice?

Hlavně přijel soupeř s jinou organizací hry. Pro nás to proto bylo z hlediska ofenzivy těžší. V prvním poločase jsme dobývali branku soupeře, který hrál z hlubokého bloku, což je složité i pro jiné týmy. Musím hráče pochválit, byli v kombinaci trpěliví, bohužel jsme se ale nedostávali do finální akce a se šablonovitými centry si obrana Zlína poradila.

Jak vám pomohl první gól, který jste dali těsně před přestávkou?

Hodně, byl důležitý a jsem za něj rád, i když jsme to tam narvali spíš silou.

Po přestávce se ale obraz hry změnil a najednou jste se museli hlavně bránit. Proč?

Je pravda, že Zlín byl opticky lepší. Hlavně pak když na hřiště poslal tři nové hráče, na to jsme museli reagovat a uklidnila nás až druhá branka.

Je z toho už sedm bodů po těžkém startu do sezony. Je to hodně, nebo málo pro vás?

Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že po pátém kole budeme mít těch sedm bodů, tak bych ho objal a políbil. Je potřeba to ale brát brát střízlivě. Třeba venku jsme zahráli velmi dobře v Plzni, ale už ne v Ostravě, jeden z venku je asi maximum. A domácí dvě utkání jsme asi museli i kvůli fanouškům, je to pro nás hodně důležité.

Určitě i kvůli nové aréně. Už jste si zvykli?

Je to pro nás stále nové a hodně to vnímáme. Stejně jako všichni ostatní i my se se stadionem sžíváme za jízdy a cítíme, že se vše zlepšuje. Třeba regenerace i další servis.

A fanoušci, kteří vás chodí povzbuzovat?

Tolik, kolik jich přišlo na Zlín, je neuvěřitelné číslo. Je na nás, abychom lidi u fotbalu udrželi. Cítíme, že Hradec fotbalem žije, získal kredit, lidé se ve městě na fotbal ptají.

Doma se vám bodovat daří, co na hřištích soupeřů, kde se vám hlavně v Ostravě zápas nepovedl?

S tím souhlasím. V Ostravě jsem snad ani nebyl tak zklamaný, že jsme dostali oba góly až v závěru, protože jsme si o ně dlouho říkali. Spíš vadil výkon. Tohle musíme na Bohemians zlepšit, být aktivnější.

Od začátku sezony nehraje Matěj Smrž a mluví se o jeho odchodu. Jak to s ním vypadá, je vůbec v Hradci?

Nebude u nás pokračovat, nechce v Hradci hrát a společně s agentem si hledá angažmá. Tady budou hráči, kteří tady chtějí hrát.