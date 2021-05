Snad bude lidí přibývat, věří hráči a trenéři. Návrat fandů měl ale i kritika

Kluby mohly při dodržení hygienických opatření naplnit z deseti procent kapacitu hlediště, hráči a trenéři si změnu pochvalovali a byli rádi, že atmosféra už nepřipomínala přípravná utkání.

Ze čtyř sobotních zápasů se nejvíc diváků dostalo na Slovácko, kde duel s Mladou Boleslaví (0:1) sledovalo 705 příznivců.

„Bylo to perfektní, vnímali jsme je. Věřím, že budou diváci na tribuně přibývat,“ uvedl domácí asistent Josef Mucha, který zastoupil potrestaného hlavního kouče Martina Svědíka.

Ve Vítkovicích bylo při utkání Ostravy s Brnem 617 diváků, další příznivci fandili za branami stadionu.

„Už to nevypadalo jako přátelák před sezonou, už to bylo fotbalovější. Vnímal jsem, že ti lidé byli hladoví po fotbale a chtěli si zafandit. Fotbal asi nebyl nejkrásnější. Ale cítil jsem z tribuny, že ti lidé si to chtěli užít a byli rádi za každou akci,“ poznamenal ostravský trenér Ondřej Smetana po remíze 1:1.

Fanoušci byli hodně slyšet také při remíze Opavy 1:1 s Bohemians 1905. V hledišti bylo 366 diváků. Zato duel mezi Příbramí a Českými Budějovicemi (0:1) sledovalo U Litavky jen 160 diváků.

„Lidi v zádech jsou super, po těch měsících to byl příjemný nezvyk. Bylo to znát, při každé akci diváci řvali. Doufejme, že se co nejdříve budou moci vrátit na stadion všichni,“ přál si opavský bek či záložník Matěj Helešic.

„Určitě i ten malý počet diváků vnese do zápasu úplně jiné emoce, jinou atmosféru, to všichni viděli,“ prohlásil Luděk Klusáček, kouč Bohemians. K povolení diváků na tribunách byl ale i kritický.

„Jako profesionální fotbalový trenér jsem nadšený, že na fotbal mohou diváci. Na druhou stranu jako rodič a normální člověk jsem úplně znechucen, že v dnešní době, kdy nemohou děti chodit do školy, normální lidi padají na hubu a nemůžou pracovat, udělá vláda takovéhle kroky. Pro mě úplně skandální,“ řekl také.

Fanoušci museli ke vstupu na stadion předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na koronavirus, který nebyl starší než 48 hodin. Případně se mohli prokázat potvrzením o prodělání nemoci v posledních 90 dnech nebo certifikátem o dokončeném očkování.



Také museli mít respirátor a sedět jen v každé druhé řadě a s rozestupy minimálně ob jedno sedadlo.

Do hlediště se dostali poprvé od 4. října. Poté byla liga kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi na měsíc přerušena a následně se hrála bez diváků. Od první poloviny prosince mohlo na stadiony 300 osob z řad partnerů klubu, později kvóta kvůli zhoršené epidemiologické situaci klesla na 200 lidí.

Od aktuálního 30. kola smějí kluby zaplnit kapacitu hlediště až z 10 procent dlouhodobými partnery klubu, mezi které lze zařadit i držitele permanentních vstupenek. Do kvóty se započítávají i novináři, pořadatelé a další osoby zajišťující organizaci utkání.