Brazilský slalom podle Ewertona. V Boleslavi padaly pěkné góly

Nejprve se po slabším období ohlásil Ewerton. Balon u nohy, přímo k bráně středem, tři obránci nevadili. Elegantní Brazilec je s lehkostí oklamal a špičkou lehce ťukl balon do branky.

Vážně bravo!

Druhé místo hitparády pak bere dlouhý pas Marka Matějovského na rychlonožku Davida Douděru, který z plného sprintu přehodil gólmana krásným lobem.

A Boleslav porazila České Budějovice 2:0. „S Ewertonem jsme teď museli pracovat. Viděl i čísla z minulých zápasů. Tohle ale byla skvělá sebereflexe. Pomáhal do defenzivy a zároveň dal důležitý první gól, který vypadal lehce. Musím pochválit i rozhodčího, že nám po faulu poskytl výhodu a nechal akci dohrát,“ řekl boleslavský kouč Pavel Hoftych.

Brazilec už podobné kousky letos několikrát předvedl, ale v poslední době se spíš trápil. Jako by s odvoláním bývalého trenéra Karla Jarolíma odešla i jeho báječná forma.

Až včera zase vykouzlil gól, který se bude celý týden probírat.

„Věděli jsme, že je Ewerton pro Boleslav klíčový hráč. Tak jak jsme ho ale bránili při tom gólu, to jsem tam mohl stát i já. Běžel rovně a ani nedělal kličku. Hráči z něj měli respekt, ale přeci nemůžete jít na hřiště s obavou nebo strachem,“ nabídl svůj pohled budějovický kouč David Horejš. „Byli jsme u něj tři a on stejně odvedl míč až do brány,“ podivoval se Horejš.

Zatímco jméno Ewertona se už v zimě skloňovalo v souvislosti se zájmem některých českých velkoklubů, David Douděra výrazně poutá pozornost až nyní.

Kouč Pavel Hoftych předvedl mistrovský kousek, když extrémně rychlého borce po svém nástupu do Boleslavi posunul z pozice pravého beka na křídlo.

Douděra od té doby explodoval, včera dokázal skórovat už ve čtvrtém ligovém souboji v řadě.

Zatímco dříve se často v koncovce choval poněkud „splašeně“, proti Jihočechům si počínal naprosto mazácky.

„On měl vždy útočné choutky. Trenér ho posunul trochu víc od naší brány, a to mu svědčí. Je to blázen, který běhá celý zápas, takže je s tou pozicí asi spokojený,“ usmíval se při dotazu na kolegu boleslavský obránce Ondřej Karafiát.

I díky dvěma gólovým parádám je Boleslav po včerejšku jen bod od postupu do elitní šestky.