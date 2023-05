Skoro vždy doháníme. Olomouckého Ventúru mrzí nevyužitá šance

Olomouc sice v sobotu na půdě Slovácka otočila zápas ve skupině o titul Fortuna ligy, jenže pět minut před koncem si nechala dát branku na konečných 2:2 a boj o čtvrté místo, zajišťující pohárovou Evropu, dostal značný škraloup.

„Stále nějaká šance je. Ztrácíme sice čtyři body, ale hraje se o šest,“ připomněl slovenský středopolař. Už v úterý (19.00) ale Sigmu doma čeká silná Slavia, jež stále křesá titulové naděje. K poslednímu zápasu sezony pak Hanáci nastoupí v sobotu (16.00) na půdě Bohemians.

Sigma je po víkendu šestá se ziskem 45 bodů. O čtyři více získalo i páté Slovácko a právě čtvrtí Bohemians. „Jsme zklamaní. Byla šance, že bychom se v tabulce mohli dostat výše. I tak ale stále máme naději. Uvidíme v úterý. Do zápasu proti Slavii půjdeme naplno. Budeme ji chtít porazit, získat tři body. A pak uvidíme,“ glosoval Ventúra po skončení sobotního utkání.

Jeho tým v něm prohrával jako první, když se po standardní situaci prosadil v nastavení první půle Stanislav Hofmann. „Zbytečně jsme je pouštěli do standardek. Mají Havlíka, který to tam přesně a precizně posílá. To si pak koledujete o průšvih, což se také naplnilo,“ hodnotil olomoucký kouč Václav Jílek.

O poločase své hochy nabádal k lepšímu řešení předfinálních situací a častější střelbě. K jeho potěšení srovnal Ventúra už v padesáté minutě, a když se po nenápadném nákopu z půlky hřiště prosadil deset minut před koncem hlavičkou Pavel Zifčák, vypadalo to, že Sigma dá svým pohárovým ambicím znovu jasný obrys. „Není to tak, že bychom v hlavě už počítali se třemi body,“ poznamenal Ventúra. „Vždy se hraje až do konečného hvizdu.“

V 85. minutě ovšem dostal ve vápně až příliš mnoho prostoru Jan Kalabiška a svůj half volej uklidil nártem precizně za háčky vzdálenější tyče.

„Chyba to nebyla. Některé situace dopadnou tak, že dostaneme gól. Hodně zápasů jsme zvládli, že jsme vedení udrželi. Teď se nám to nepodařilo,“ konstatoval Ventúra. „Myslím, že jsme byli v dobrém postavení, jen to bylo perfektně sehrané a těžko bránitelné,“ přidal pohled ze střídačky Jílek.

„V 85. minutě jsme byli velmi blízko reálné šanci porvat se o čtvrté místo, pak jsme ovšem spadli zpátky do té roviny teorie, kdy musíme spoléhat i na ostatní výsledky,“ ví dobře Jílek. „Ale s mužstvem jsem mluvil a dokud je byť jen teoretická šance, tak se o ni budeme bít. Věřím, že budeme nepříjemný soupeř i pro Slavii a půjdeme do toho s vírou, že máme šanci uspět,“ poznamenal kouč.

Sigma v aktuálním ročníku Fortuna: ligy už na Slavii doma vyzrála. V říjnu ji po trefách Slámy a Chytila předčila 2:0, na jaře však v Edenu dostala čtyři góly. Naproti tomu se Slováckem mají Olomoučané mizernou bilanci. Tým z Uherského Hradiště porazili naposledy v roce 2018, na venkovní výhru čekají dokonce od roku 2012. Z posledních deseti vzájemných zápasů hned sedm skončilo remízou, zbylé tři vyhrálo Slovácko.

Zrovna tahle remíza ale netěší ani jedno mužstvo. „Při ztrátě Bohemky (prohra na Spartě 1:2, pozn. red.) jsme oba mohli získat do posledních kol výhodnou pozici, ale ani jednomu se to nepovedlo. Pocity zklamání jsou asi na obou stranách,“ řekl Jílek. „Do nadstavby jsme šli s větší ztrátou, takže teoreticky jsme na Bohemku další bod stáhli,“ odlehčil.

Bude-li chtít Sigma i tentokrát Slavii přechytračit, musí zapracovat na tom, aby nedostávala první góly. Z posledních deseti zápasů jako první prohrávala hned osmkrát, z čehož pouze jedinkrát dokázala vydolovat tři body. „My skoro vždy doháníme, navíc to byl gól do šatny, takže to byla dvojitá smůla,“ kroutil hlavou Ventúra. „V kabině jsme si něco řekli, zabrali jsme a výsledek jsme otočili. Jen škoda, že jsme to do konce zápasu neudrželi,“ dodal.

„Pořád něco honíme. Na druhou stranu mentální síla týmu je obrovská. Nezabalí to,“ navázal Jílek.

A Sigma nebalí ani boj o pohárovou Evropu.