V Jablonci chceme natáhnout sérii bez prohry, burcuje budějovický Ledecký

„Vůbec jsem nečekal, že by to Kaya netrefil. Pouze jsem setrvačností dobíhal a najednou byl míč přede mnou a já šel sám na brankáře. Rychle jsem zakončil a trefil se přesně k tyči,“ vrací se ke svému čtvrtému letošnímu gólu David Ledecký.

Asistenci u třetí trefy Dynama v utkání si připsal brankář Jaroslav Drobný. Po jeho dlouhém výkopu a zaváhání sparťanské obrany Ledecký skóroval. „Jarda to má tak naučené. Jakmile chytne míč, žene nás všechny dopředu. Když jsem vytažený na půlce s obráncem jeden na jednoho, tak to zkoušíme. A na Spartě to vyšlo,“ říká forvard Dynama.

Závěr utkání ovlivnil sporný zákrok českobudějovického obránce Benjamina Čoliče na sparťanského útočníka Libora Kozáka, po němž se penalta nepískala. Domácí se jí dožadovali, za pravdu jim zpětně dala i komise rozhodčích. Podle Ledeckého by byl pokutový kop v nastavení hodně přísný.

„V zápase bylo plno takových situací. Na mě byl ve druhém poločase také faul ve vápně. Už první odpískaná penalta byla přísná. Je zajímavé, že se penalta pro Spartu celý týden řeší, ale naše ne,“ usměje se 26letý útočník.

Jablonec - České Budějovice Sledujte v neděli od 14.30 hodin online.

Jihočeši sice po pěti zápasech nezvítězili, ale už šest utkání za sebou neprohráli. Nejbližší duel bude opět velice těžký. V neděli od 14.30 hodin se představí v Jablonci.

„Bude to úplně jiný zápas. Přijde tisíc diváků, bude zima, možná bude i sněžit. Naším cílem je protáhnout sérii bez porážky a přivést z Jablonce další body,“ tvrdí odhodlaně Ledecký, jenž na severu Čech rok a půl působil. Mezi roky 2013 a 2014 střílel góly za jabloneckou juniorku. „Byl to hezký rok a půl, ale už tam nikoho neznám, takže to pro mě bude běžný ligový zápas,“ doplňuje Ledecký.

V nedělním utkání 18. kola první fotbalové ligy se České Budějovice budou muset obejít bez Ivana Schranze. Slovenský útočník, jenž je v poslední době ve velké formě, bude pykat za čtyři žluté karty. Nahradit by jej mohl Filip Havelka, který proti Spartě nemohl nastoupit kvůli dohodě klubů. Havelka by hrál vedle Patrika Čavoše, pod hrot by se vytáhl Petr Javorek.

„Je to jedna z variant. Do hry se nám už stále víc zapojuje Ubong Ekpai. Na Spartě odehrál 20 minut a po zranění se dostává do formy. Možností máme několik,“ neprozrazuje trenér David Horejš, koho pošle do zápasu místo Schranze. Určitě nebudou hrát ani zranění Michael Rabušic a Roman Polom, zbytek týmu je do utkání připravený.

Dynamo je po sedmnácti kolech deváté, získalo 24 bodů a zůstává na pozicích v prostřední skupině tabulky. Do konce podzimu zbývají tři kola – po nedělním duelu v Jablonci přivítají černobílí o týden později Příbram a první polovinu sezony zakončí na hřišti pražské Slavie. „Jsme na vlně úspěchů, hráči si věří. Ustálila se nám základní sestava a věřím, že to bude pokračovat až do konce podzimu,“ přikývne Horejš.

Jablonec je v tabulce čtvrtý se stejným bodovým ziskem jako třetí Mladá Boleslav. „Je to velice silný tým, hlavně doma. Mají kvalitní hráče směrem dopředu – Doležala, Jovoviče, Sýkoru. Budeme chtít i v Jablonci uspět a prezentovat se aktivním fotbalem,“ popisuje Horejš.