Plzeň přivítá Bohemians, Sparta jede do Příbrami a Slavii čeká Karviná

Slavia, která remizovala v Olomouci, nastoupí proti Karviné. Ta minule obrala Plzeň, jež nyní čekají pražští Bohemians.

Třetí Boleslav jde na Teplice, čtvrtý Jablonec proti rozjetým České Budějovicím. Spartu čeká výjezd do Příbrami a v pátek ligové kolo vykopne slezské derby Ostravy s Opavou.

Fastav Zlín - Slovácko sobota 14.30, rozhodčí Rejžek, první zápas 0:1 Předpokládané sestavy Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček - Matejov, Podio, Jiráček, Bartošák - Džafič, Wágner, Poznar. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Havlík - Petržela, Hellebrand, Navrátil - Šašinka.

Na regionální souboj se připravuje i Zlín se Slováckem. Zatímco domácí do něj vstupují jen s dvoubodovým náskokem na barážové příčky, sedmé hosté mají v tabulce stejně bodů jako šestý Baník i pátá Sparta.

„Slovácko moc neinkasuje, v obraně pracuje velmi dobře, takže je těžké se tam dostat. Mají dobrý přechod do útočné fáze, navíc je potřeba si dát pozor na jejich rychlé kraje,“ varuje Jan Kameník, trenér Zlína.



Fastav posledně prohrál 0:5 v Liberci. „O to větší chuť a snahu bude mít se doma rehabilitovat, takže nás čeká opravdu náročné derby,“ řekl Michal Šmarda, asistent trenéra Martina Svědíka.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec sobota 14.30, rozhodčí Denev, první zápas 1:0 Předpokládané sestavy

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek - Zmrzlý - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Yunis. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Malinský, Breite, Potočný - Musa.

Olomouc sice před týdnem jako teprve třetí tým v sezoně dokázala přibrzdit v lize Slavii, se kterou odehrála bezgólové utkání. Jenže na vítězství Sigma čeká už od poloviny září, celkem osm kol.

„Pokud navážeme na to, co jsme předvedli se Slavií, tak se o výsledek nebojím. V naší hře musí zůstat agresivita a dostupování,“ nabádá trenér Radoslav Látal.



Liberec povzbudila vysoká výhra nad Zlínem. Z posledních čtyř zápasů vyhrál tři, neuspěl jen v Plzni. Olomouci má co vracet, protože jí v úvodu sezony podlehl doma 0:1.

„Víme, že Olomouc má dlouhou sérii bez vítězství, bude určitě dělat vše pro to, aby nás porazila. Ale my tam jedeme s odhodláním a uděláme vše pro vítězství,“ slíbil asistent Miroslav Holeňák



Příbram - Sparta sobota 17.00, rozhodčí Pechanec, první zápas 0:3 Předpokládané sestavy Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Nový - Dramé - Zeman, Rezek, Alvir, Polidar - Škoda. Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Hložek, Hašek, Krejčí, Kanga, Plavšič - Kozák.

Sparťané se potřebují po dvou remízách v řadě před závěrečnými duely podzimu znovu chytit. Po Příbrami je čekají ještě zápasy s Mladou Boleslaví a v Ostravě.

„Jsme určitě velice nespokojeni se zápasem s Budějovicemi. Není možné, aby Sparta odehrála jenom jeden poločas. Ten první poločas nám leží v hlavě a chceme se z toho poučit,“ uvedl Jiří Saňák, asistent sparťanského trenéra Václava Jílka. „Máme možnost se v Příbrami posunout dál a chceme tam vyhrát. Příbram je konsolidovaný tým, snaží se hrát fyzický fotbal a cítíme z jejich mužstva, že má tvář,“ dodal Saňák.



Příbram získala všech svých třináct bodů na vlastním hřišti. Její poslední tři domácí zápasy s Olomoucí, Zlínem a Opavou skončily bezbrankovou remízou.

„Sparta je samozřejmě favorit, ale my jsme v domácím prostředí, kde chceme navázat na předchozí zápasy, ve kterých jsme nedostali gól,“ řekl příbramský trenér Roman Nádvorník.



Viktoria Plzeň - Bohemians neděle 14.30, rozhodčí Julínek, první zápas 0:0 Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hloušek - Kalvach, Procházka - Kayamba, Čermák, Kopic - Krmenčík. Bohemians: Le Giang - Hůlka, Krch, Pokorný (Bederka) - Bartek, Jindřišek, Hronek, Podaný - Nečas, Keita, Vaníček.

Když Plzeň hraje proti Bohemians v jejich Ďolíčku, většinou se jí herně ani výsledkově nedaří. To doma soupeře z pražských Vršovic porazila v devíti z deseti ligových zápasů.

„Čeká nás zase urputný soupeř, který ve spoustě zápasů překvapil a bude chtít bodovat i v Plzni. Musíme udělat všechno pro to, abychom pokračovali v dobrých domácích výsledcích a budeme chtít zvítězit,“ uvedl domácí kouč Pavel Vrba.



Bohemians z venku body nevozí. Zatímco doma mají například i lepší bilanci než Sparta, na hřištích soupeřů vyválčili v devíti zápasech jedinou remízu.

Jablonec - Č. Budějovice neděle 14.30, rozhodčí Ginzel, první zápas 1:1 Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holík, Břečka, Plechatý, Krob - Jovovič, Kubista, Považanec, Sýkora - Doležal, Chramosta. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Mršič - Ledecký.

Senzační tažení posledních týdnů ligový nováček protáhl i minule na Spartě, byť tam po pěti výhrách v řadě „pouze“ remizoval 3:3. Dynamo je nesmírně produktivní, v posledních třech venkovních duelech nasázelo devět gólů. Vyšlápne si i na Jablonec?

„Klukům stále opakujeme, aby se chovali a trénovali stejně. Povedla se nám série zápasů, ale stále máme respekt a pokoru k soupeřům v celé lize. Jsem přesvědčený, že do konce podzimu ještě pár bodů přidáme, i když to bude hodně těžké,“ řekl trenér David Horejš.

Mladá Boleslav - Teplice neděle 14.30, rozhodčí Zelinka, první zápas 0:2 Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Křapka, Pudil, Fulnek - Budínský, Hubínek, Matějovský, Ladra - Mešanovič, Komličenko. Teplice: Grigar - Jeřábek, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Žitný, Hyčka - Řezníček, J. Mareš.

Boleslav minulou sobotu nezvládla utkání na hřišti poslední Opavy a prohrála tam 0:2. Snajpr Komličenko, který je s Kangou a Krmenčíkem nejlepším střelcem ligy, neproměnil penaltu. Teplice zase v zápase, který měl dohru u komise rozhodčích, remizovali 1:1 s Ostravou.

„Teplice budou velmi těžký soupeř hrající hodně důrazně v defenzivě i ofenzivě. Při touze posunout se z nejspodnější skupiny do klidného středu tabulky je pro ně každý získaný bod důležitý, ale to pro nás taky, jestliže si chceme udržet současné postavení,“ prohlásil Jozef Weber, mladoboleslavský trenér.



„Myslím si, že Boleslav bude hrát ten svůj klasický domácí útočný styl. Má silné útočníky Komličenka a Mešanoviče, velmi dobrou kombinaci na útočné polovině, velmi dobré založení útoku na útočné polovině, držení míče na útočné polovině. Problémy mají třeba v zachytávání rychlých protiútoků. Jsou tam i další slabiny, budeme se jich snažit využít,“ reagoval teplický Stanislav Hejkal.



Slavia - Karviná neděle 17.00, rozhodčí Dubravský, první zápas 0:0 Předpokládané sestavy

Slavia: Markovič - Coufal, Takács, Kúdela, Zelený - Traoré - Ševčík, Stanciu, Hušbauer, Olayinka - Škoda. Karviná: Pastornický - Ndefe, Dreksa, Rundič, Čonka - Ba Loua, Smrž, Hanousek, Janečka, Lingr - Petráň.

První proti poslednímu na závěr kola v pražském Edenu. Přestože je mezi oběma kluby propastný rozdíl, Karviná v prvním vzájemném utkání sezony dokázala se Slavií uhrát remízu.

„Po Karviné jsme měli desetiminutový sestřih toho, co jsme neproměnili, včetně penalty. Náskok v tabulce teď vůbec neřeším. V minulé sezoně jsme vedli o šest bodů před koncem základní části a pak se hrálo prakticky do posledního kola o titul. Soutěž je hrozně dlouhá. Troufnu si říct, že to bude hlavně o nás, o našem výkonu a přístupu,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.



„Slavia momentálně nemá v české lize konkurenci. Pokusíme se tam předvést co nejlepší výkon,“ řekl Juraj Jarábek, kouč Karviné, která minule remizovala s Plzní. „Za výkon jsem hráče pochválil, bod je v naší situaci dobrý. Přesto musím říct, že jedno oko se směje a druhé pláče, neboť jsme měli ke třem bodům blíže než Plzeň. Ale jsme spokojeni a pracujeme s pokorou dále.“