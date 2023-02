Priske: Chtěli jsme hrát dobře, ale nejdůležitější jsou tři body. Kuchta dře pro tým

Jednoznačný výsledek, který se ovšem vůbec nerodil snadno.

„Měli jsme opravdu špatný vstup do utkání. Ve třetí nebo čtvrté vteřině jsme soupeři odevzdali balon a hned se to na nás valilo. První roh, pak druhý a třetí a navíc inkasovaný gól,“ kroutil hlavou dánský trenér.

Nové absence? Martin Vitík nenastoupil kvůli nemoci, která ho od středy vyřadila z tréninku, jeho kolega z obrany Asger Sörensen zatím nevyléčil zranění z Olomouce. Spartě chyběl i Qazim Laci, albánská posila, podle trenéra Priskeho má potíže se zády.

Čím si takový start utkání vysvětlujete? Kvůli absencím Sörensena s Vitíkem jste musel postavit novou obranu.

Tohle byl určitě jeden z faktorů. Přišli jsme o dva klíčové hráče a Krejčí s Vydrou, kteří je nahradili, to vůbec neměli jednoduché. Oba jsou zvyklí hrát spíš uprostřed než na kraji stoperské trojice, zároveň bych ale chtěl vyzdvihnout, jak se v průběhu utkání zlepšili. Zklidnili se, byli jistější při rozehrávce, snažili se udržet balon co nejvíc na zemi.

Co vám ve hře vašeho týmu chybělo? V čem se Sparta musí nejvíc zlepšit?

Těžká otázka, protože teď hrajeme trochu jiné zápasy než v závěru podzimu. Třeba v Plzni jsme příliš nedrželi balon a hráli jsme spíš v pevném bloku, dobře jsme bránili a udeřili ze standardky. Podobné to bylo doma se Slováckem, kdy jsme byli pro změnu velmi efektivní.

Tentokrát jste si balonu užili dost; zejména ve druhé půli jste měli významnou územní převahu.

Celý zápas byl však plný hlavičkových soubojů, naši stopeři jich podstoupili nespočet. Svou roli jistě hrají i terény, které v tomto ročním období nejsou ideální. Že se musíme zlepšit, je však jednoznačné.

Pomohl nováček Kairinen, který při debutu skóroval i asistoval. Jak jeho výkon hodnotíte?

Kaan odehrál velmi dobrý zápas. Byl pro nás platný s balonem i bez něj a obecně ukázal přesně to, co si od něj slibujeme: výbornou levou nohu, nebezpečné standardky i dobrou střelu ze střední vzdálenosti. Českou ligu pořád teprve poznává, adaptuje se. I on sám si uvědomuje, že se potřebuje zlepšit třeba po fyzické stránce.

Co může Spartě nabídnout?

Pracoval jsem s ním v Dánsku, když byl ještě mladý. A i když se pak naše cesty rozešly, sledoval jsem ho dál. Získat ho pro nás bylo jedním z hlavních zimních přestupových cílů, takže jsme rádi, že se to podařilo. Má skvělou orientaci v prostoru, dobré rozhodování.

Na gól mu v úvodu přihrál útočník Kuchta, který ovšem na vlastní trefu dál čeká. Prosadil se naposledy v polovině října, neznervózňuje vás to?

Neznervózňuje, i když samozřejmě vím, že útočníci góly potřebují. Bohužel se mu střelecky nedařilo ani v přípravě, ale zase dobře vím a vidím, jak tvrdě pracuje v tréninku. Přál bych si, abychom v některých fázích zápasů byli přímočařejší a využili více jeho předností, musím však i ocenit, jak moc dře a obětuje se pro celý tým. Nesmí propadat panice nebo být frustrovaný, pokud bude pokračovat stejně, věřím, že góly přijdou.