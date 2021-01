Úžasný Florin, chválil gólmana Karlsson. Přál bych si, aby zůstal, řekl Kotal

Rumunský brankář je ve Spartě od toho, aby v těžkých chvílích mužstvo podržel, což v poslední době dělá. Své povinnosti si plní svědomitě.

V neděli v 16. kole proti Mladé Boleslavi (1:0) zlikvidoval čistou šanci Janoška i střelu Ladry, která už už padala pod břevno. „Byly to vynikající zákroky, podržel nás,“ řekl trenér Kotal.

„Byl úžasný,“ chválil útočník David Moberg Karlsson, střelec jediné branky, za což dostal ocenění hráč zápasu.

„Je normální, že ocenění dostane střelec, ale... No vlastně už jsem to dlouho nevyhrál, mám z toho radost, takže žádný Florin. Ne, dělám si legraci. Florin je úžasný, už v Opavě nás velmi podržel. Je to výborný gólman a jsme rádi, že ho máme,“ řekl švédský fotbalista pro klubovou televizi.

Od chvíle, kdy z rumunského gólmana v průběhu podzimu udělali trenéři po čase znovu jedničku, kdy začal chytat pravidelně, z osmi zápasů pětkrát neinkasoval. V ostatních třech (se Slavií, na Slovácku a s Libercem) nedostal hloupý gól.



V prestižních duelech v Plzni, kde v listopadu chytal ligu letos poprvé, a v derby se Slavií však ani on tým nespasil, protivníci ho v každém utkání překonali třikrát a Sparta jasně prohrála.

Ale jak by dopadla proti papírově slabším celkům, nebýt třiatřicetiletého brankáře. Určitě ne bodově srovnaná s druhým Jabloncem.

Nebýt necitlivě nařízené penalty v předvánočním čase proti Liberci (1:1), gól by Nita nedostal v pěti zápasech za sebou.

Proti Pardubicím (2:0) v kritické chvílích nedovolil skórovat soupeřům z vyložených šancí.

„Florin tam měl zase vynikající zákroky. Jsem rád, že nám důvěru vrací. Zasloužil si ji. I když nechytal, velmi dobře pracoval na trénincích. Řešili jsme to několikrát. Vzal to za správný konec a stal se důležitým článkem mužstva,“ říkal tehdy Kotal.

Před týdnem v Ostravě byl hrdinným výkonem už jen to, že vydržel stát v bráně, když teplota klesla až k minus patnácti stupňům. Spolehlivý byl ve středeční dohrávce v Opavě.



Přišel jako jednička v lednu 2018 z bukurešťského FCSB. O rok později v závěru jara, když byl odvolán trenér Ščasný, tak dočasný kouč Horňák ve snaze dát týmu impulz změnil i pozici gólmana a posledních šest kol sezony včetně nadstavby dochytal Milan Heča.

Nita začal v bráně po příchodu nového trenéra Václava Jílka v létě 2019. Mužstvu se nedařilo, obrana dělala spoustu chyb a Nita dostával hodně gólů. Proto po osmi kolech došlo na střídání stráží.



Trvalo to rok, než se Nita dostal pořádně do brány. Párkrát to vypadalo na jeho odchod. Není nejmladší, tudíž není perspektivní. Nebude ani levný. A v létě 2021 mu končí smlouva. Dost pádných důvodů proto, aby Sparta sázela na někoho jiného.

Pomohl mu až začátkem listopadu vydařený pohárový duel na Celtiku Glasgow, kde po dlouhé době dostal šanci a Sparta nečekaně triumfovala 4:1. Pak sice přišla porážka v Plzni (1:3), ale když v následném duelu s Budějovicemi konkurent Heča dostal čtyři góly (2:4), Kotal vrátil do brány Nitu.

Na jeho roli nic nezměnil ani domácí debakl 0:3 se Slavií, za góly nemohl.

Jak to bude dál, když mu do vypršení kontraktu zbývá pět měsíců?

„Já bych si přál, aby zůstal. Ale je to taky otázka filozofie klubu. Takže spíš by na to odpověděl sportovní ředitel. Filozofii tvoří sportovní úsek,“ poznamenal trenér Kotal.

„Florin vzal na sebe odpovědnost a podává výborné výkony, což je pro nás v současné době strašně důležité,“ zdůraznil kouč.