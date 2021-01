Kotalovo vítězné jubileum. Nuly jsou důležité, ale máme výpadky, připustil

Tři body Spartě trefil v mrazivém večeru na Letné švédský útočník Karlsson.



„Stačil nám jeden gól, protože jsme v poslední době zodpovědnější v obranné fázi,“ pochvaloval si sparťanský kouč. „Ve srovnání s utkáním v Opavě v naší hře byl posun. I když opět musím zmínit i soupeře, který nás velmi dobře napadal.“

Zejména v úvodech obou poločasů vám Boleslav dělala problémy.

Trvalo nám, než jsme se dostali do hry. Po patnácti minutách první půle jsme začali lépe kombinovat, Hanousek měl obrovskou šanci, kterou neproměnil.

Trenér Václav Kotal v první lize 200 zápasů 200 zápasů, 81 výher, 46 remíz a 73 porážek. 248 gólů vstřelených a 257 inkasovaných. Hradec Králové, Jablonec, Zbrojovka Brno a Sparta. „Jako trenér se neměním, moje filozofie je pořád stejná,“ vysvětluje. „Zdůrazňuji problémy, které náš český fotbal má, což jsou pohyb bez míče a výběr místa. V určitých momentech doplácíme možná na určitou pohodlnost našich hráčů, základem by měla být rychlá kombinace, vytváření si prostoru pro útočné akce.“

A po pauze hosté začali znovu aktivněji. Čím si to vysvětlujete?

Boleslav hrála jen jedno utkání, zatímco my jsme nastoupili do třetího zápasu v osmi dnech. Nechci se na to vymlouvat, ale někteří kluci si už stěžovali, že jim docházejí síly. I proto jsme ve druhé půli střídali tři hráče, třeba Sáček toho měl po dvou zápasech v Ostravě a Opavě opravdu dost.

Místo Dočkala nastoupil do začátku mladý Karabec, také kvůli rozložení sil?

Ano. Máme širší kádr, navíc i vzhledem ke covidu mají někteří hráči natrénováno méně než jiní - i k tomu musíme přihlížet. Není ideální, když nemůžeme hrát dva zápasy po sobě ve stejné sestavě, ale musíme se s tím prostě vypořádat. Těší mě, že hrajeme zodpovědně, ze hry už jsme neinkasovali dlouho.

Naposledy 13. prosince na Slovácku, od té doby máte čtyři nuly v pěti zápasech.

Nuly vzadu jsou důležité. Ve hře máme pořád výpadky, třeba Karlsson: zápas rozhodl, ale neustále střídá výborné momenty s takovými, které snad ani nemůžu slušně okomentovat. Často nám třeba vybíhá ze hry, koncentrace na ofenzivní i defenzivní fázi je u všech hráčů nesmírně důležitá. Snažíme se na tom pracovat.

Jak velkou zásluhu má na čistých kontech z posledních týdnů gólman Nita?

Velikou. Od chvíle, kdy jsme ho zařadili do sestavy, přijal zodpovědnost a podává výborné výkony. Je pro nás v současnosti strašně důležitý, i proti Boleslavi nás skvělými zákroky podržel.

Co mladý Vitík, který na jednom ze stoperských postů odehrál třetí duel v řadě?

Nechci, aby kolem něj vznikla příliš velká publicita, je mu pořád čerstvě osmnáct let. Každopádně je to výborný kluk, skromný a se skvělou povahou. Na hřišti je silný v soubojích, poctivě pracuje, nedělá chyby, což je ohromně důležité, zvlášť u stopera. Ale nerad bych něco přivolal, nechci, aby se to po mé chvále otočilo proti nám.

Po rekordně krátké zimní přípravě jste zatím odehráli tři zápasy. Byl byste pro, aby liga v podobném režimu pokračovala i v příštích letech?

Myslím si, že ze všeho nejdůležitější je kvalita hřišť. Když jsem viděl třeba terén v Jablonci, to byla síla, v jaké vánici tam hráli... důležité je vytvořit pro fotbal dobré podmínky, ovšem u nás je bohužel v tomhle zima složitější. Mužstva na severu, Jablonec, Liberec nebo Teplice, pak mají potíže s přípravou trávníků, hrozí zranění hráčů. A samozřejmě i úroveň samotného fotbalu pak odpovídá hrací ploše.