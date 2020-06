Páník před zápasy o udržení: Bude se rozdávat smrtící jízdenka

„Bude se rozdávat jedna smrtící jízdenka do druhé ligy, dvě jsou do baráže, která je buď, anebo. Hráčům není co závidět, budou pod tlakem. Zachrání se ten, kdo bude silnější mentálně, kdo lépe zvládne únavu,“ předpovídá Páník, jehož tým má před sobotním domácím duelem proti Opavě náskok jednoho bodu na barážovou příčku.



Cítíte napětí před startem nadstavby?

Týden před zápasem byl delší, takže jsme se mohli připravit důkladněji. Napětí přijde až s pátečním předzápasovým tréninkem. Ve středu jsme ještě hodně pracovali, ve čtvrtek už jsme ubrali. Něco jsme si řekli k soupeři.

Co vůbec říkáte na systém nadstavby, který měl loni premiéru?

Moc se mi nezamlouvá. Teď hrajeme nadstavbu o záchranu, jinak bychom už byli v klidu. Dva poslední by sestoupili, my bychom odjížděli na dovolenou a mohli se chystat na příští sezonu. Nadstavba je obrovsky náročná pro mužstva v horní i dolní šestce. Loni jsme hráli s Baníkem proti top mužstvům, která mají široké kádry. Docházejí vám síly, nemáte tak široký kádr. Z pátého místa po základní části jsme hráli další zápas proti sedmému z druhé skupiny a nakonec z toho nebylo nic. Nadstavba prodlužuje soutěž. V momentu, kdy diváci mohou chodit na zápasy, je to pro fanoušky zajímavé. Ale když diváci nemohou na stadion, tak je to nefotbalové a prodlužování něčeho. Některá mužstva mají šanci, jiná se musí mobilizovat. Ve středu to bylo vidět v semifinále poháru, Liberec i Olomouc toho měly plné zuby. A ještě je čeká dalších pět šest zápasů...

K týmu jste se vrátil těsně před koronavirovou přestávkou. Co vám ukázalo šest ligových kol po pauze?

Je jasné, že Slavia a Plzeň jsou mužstva, která jsou někde jinde, i když jsme Slavii potrápili. Prohráli jsme v Jablonci, kde jsme mohli zabodovat. Remizovali jsme doma s Baníkem, v Boleslavi, porazili jsme Příbram gólem z penalty, což je mužstvo na naší úrovni. Proti soupeřům ze středu tabulky jsme schopni se srovnávat. Ale vrchní trojka je pro nás obrovsky těžká. Ze šesti utkání proti špičce je každý bod úspěch.

Obrana se stabilizovala, ale pořád jste málo produktivní, že?

Určitě. Kdybychom dali v Jablonci gól, tak bychom sahali minimálně po bodu. Těžko střílíme branky. Máme dobré situace, i na Slavii, ale nedokážeme je v závěrečné fázi dostat do superfinálních věcí.

Nakonec jste uhájili třinácté místo. Oddechl jste si?

To byl náš cíl, abychom nebyli pod čarou a hráli doma tři zápasy, a ne jen dva. To je pro nás důležité, nemusíme cestovat. Doma se hraje vždycky lépe. Mezi prvním a druhým zápasem je navíc nejkratší možný rozestup (72 hodin), což je strašně málo. Dva dny regenerujete a hned jdete na zápas. Že nemusíme nikam cestovat, je obrovská výhoda. A pokud bychom zvládli první zápas, měli bychom psychickou výhodu.

Klasický týdenní režim vám přišel vhod, že?

Mohli jsme některé hráče vyzdravit, dotrénovat, tým dát zase do kupy. V úterý jsme některé hráče poslali si zahrát přípravu s béčkem proti Kroměříži, aby se dostali do herního rytmu. Ne všichni jsou nachystaní, ale stav je dobrý. V téhle fázi sezony se počítá každý hráč.

Kapitán Jiráček vynechal poslední dvě kola. Šetřil jste ho vyloženě na nadstavbu?

Měl zdravotní problémy, nechtěli jsme riskovat. Věděli jsme, že v Plzni a na Slavii to bude o běhání, o bránění. Dostali šanci jiní hráči, zdraví, čerství, odpočinutí. Věřím, že teď se nám to vrátí tím, že hráči jako Jiráček budou k dispozici.

Opava změnila trenéra a hned vyhrála. Jak moc nepříjemné to je pro vás?

Proti Budějovicím hráli ve trojici vzadu se zabezpečenou obranou, příležitost dostali jiní hráči. Nový trenér přinesl motivaci, hráči se nastartovali. Rozhodně to bude těžký zápas.