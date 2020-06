Bohemians našli formu i střelce. Spartě ale Pulkrab gól dát nesmí

Bohemians totiž v sobotu v rámci 28. kola Fortuna ligy hostí Spartu, ze které Pulkrab v Ďolíčku hostuje. A kvůli dohodě klubů nastoupit nemůže.

Bohemians vs. Sparta Online reportáž v sobotu od 20 hodin

Dobré rozpoložení urostlého útočníka však tradiční tuzemská klauzule nerozhodí.

„Zažil jsem to víckrát už v Liberci, takže to beru, jak to je. Domluva je daná od podpisu smlouvy, všichni s tím od začátku počítají. Nevzrušuje mě to,“ vysvětloval do kamery klubové televize.



Bohemians tudíž pravděpodobně mají už delší dobu připravený plán, kým Pulkraba proti Spartě nahradit. Na hrotu může hrát Ibrahim Keita, David Puškáč, případně Jakub Nečas (Michael Ugwu je stále zraněný).

Čeká je ovšem náročná úloha: zastoupit rozjetého střelce.

Pulkrab se v šesti jarních zápasech prosadil čtyřikrát, svými trefami se podílel na třech ze čtyř posledních vítězství. Dva góly dal ještě před koronavirovou pauzou Zlínu (3:2), jeden slavil proti Českým Budějovicím (3:2) a rozhodl středeční úpornou bitvu v Opavě (1:0). Neskóroval jen při výprasku Teplic (4:0), z penalty po faulu na něj nicméně padla první branka a na druhou přihrál.

„Cítím se teď dobře. Funguje nám to jako týmu, z čehož my útoční hráči těžíme. Docela si rozumíme, z toho plynou i moje body. Ty útočníkovi pro hlavu pomůžou,“ libuje si Pulkrab.

Třiadvacetiletý útočník se po vleklém zranění achillovky, které jej skoro na rok vyřadilo z provozu, vrátil na ligová kolbiště ve velkém stylu. I díky němu Bohemians stvořili sérii, kterou nezažili už dlouhých devět let!

Čtyři zápasy za sebou vyhráli naposledy v sezoně 2010/11 za trenéra Pavla Hoftycha, když „trpěli“ ve vyhnanství v Edenu. Na podzim zdolali Teplice a Hradec Králové, na startu jara šokovali triumfem nad pozdějším mistrem Plzní a vzápětí zvítězili ještě na Slovácku.

Tehdejší sérii pamatuje současný kapitán Josef Jindřišek a rovněž další dlouholetý klokan David Bartek.

V samostatné historii se podobná šňůra povedla Bohemians jen jednou, na přelomu ročníků 2000/01 a 2001/02, v úspěšných časech pod koučem Vlastimilem Petrželou.

Maximem zůstává osm vítězných střetnutí v řadě z roku 1979, pět utkání po sobě vyhráli dle záznamů statistického serveru csfotbal.cz třikrát - naposledy v sezoně 1984/85.

V sobotu večer to Bohemians můžou změnit.

Spartu však nezdolali už předlouhých devatenáct let. Aby se ojedinělý kousek mohl zdařit, je třeba předvést lepší výkon než proti Opavě, shodují se v pražských Vršovicích.

„Měli bychom být šťastní za bod, nakonec máme tři, takže musíme být rádi o to víc. Naše hra hlavně v prvním poločase neměla parametry, jaké bychom si představovali,“ kritizoval trenér Luděk Klusáček.



„Moc se nám to nepovedlo, v kabině byl o půli vítr, ale ve druhé půli už to mělo aspoň koule,“ dodal Pulkrab, který na duel se svým mateřským klubem plánuje vypsat pro spoluhráče speciální prémii.

Ale jak sám říká: „Porazit Spartu je motivace sama o sobě.“