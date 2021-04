Sevilla si výhrou nad Vigem upevnila čtvrté místo ve španělské lize

Sevilla se dostala do vedení v sedmé minutě, pak ale dvěma brankami otočil skóre Iago Aspas, poprvé se trefil z penalty. Na Fernandovo vyrovnání odpověděl ještě do přestávky Brais Méndez a poslal domácí do vedení 3:2.

Hosté obrat nastartovali po hodině hry, kdy se podruhé v sezoně trefil Ivan Rakitič. Výhru pak dokonal Alejandro Gómez.

Real Club Celta de Vigo : Sevilla FC Sevilla FC 3:4 (3:2) Góly:

20. Aspas

23. Aspas

43. Méndez Góly:

7. Koundé

35. Fernando

60. Rakitić

76. A. Gómez Sestavy:

Villar – Mallo (C), Aidoo, Fontán, Caricol – Tapia – Méndez, Denis Suárez, Nolito (86. Baeza) – S. Mina (27. Ferreyra, 83. Beltrán), Aspas. Sestavy:

Bunú – Navas (C) (86. Munir), Koundé, Diego Carlos, Acuňa – Jordán (64. Ó. Torres), Fernando, Rakitić (86. Gudelj) – Suso (67. A. Gómez), Nasjrí (64. L. de Jong), Ocampos. Náhradníci:

Sequeira – N. Araujo, Baeza, Beltrán, Ferreyra, Juncà, K. Vázquez. Náhradníci:

Díaz, Vaclík – L. de Jong, Munir, A. Gómez, Sergi Gómez, Gudelj, Óscar Rodríguez, Rekik, Ó. Torres, F. Vázquez, Aleix Vidal. Žluté karty:

10. Aspas, 51. Mallo, 74. Méndez Žluté karty:

19. Koundé, 57. Diego Carlos Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Villate