Vrba: Kvalita byla na straně soupeře. Ukázal nám, kde jsme my a kde oni

Sparta se v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů držela takřka poločas, ale v jeho závěru inkasovala po centru z rohu.

„Laciný gól,“ prohodil Vrba.

Rozhodl zápas?

Po prvním gólu jsme se těžko chytali a Monako vyhrálo zaslouženě. Musíme si přiznat, že patří k elitním evropským týmům.

Do té doby asi sotva mužstvu něco vytknete, ne?

Nasazení, snaha, to všechno jsme měli. Ale kvalita byla na straně soupeře. Hosté byli důslednější, důraznější, nebezpečnější. My můžeme litovat šance za stavu nula nula, Hložek ji bohužel neproměnil.

Pak už jste se na dostřel takřka nedostali.

S takovými soupeři jako je Monako se vám naskytnou jedna dvě příležitosti v celém utkání. Když je neproměníte, pak je těžké ten zápas zvládnout. Když se tak silný soupeř dostane do vedení, těžko s tím něco uděláte.

Pavel Vrba k rasistickému incidentu „Co k tomu mám říct... Nerozumím tomu. Nebudu se k tomu vyjadřovat.“

Je šance souboj ještě v odvetě zvrátit? Věříte?

Víra je vždycky. Ale museli bychom dát první gól, pak se může dít cokoli. My to chceme zdramatizovat. Musíme být aktivní, nic jiného nám ani nezbývá. Byl bych rád, kdybychom dali první gól a ještě to zamotali.

Ale to se musíte zlepšit.

Pokud chtějí být naši hráči v Champions League, někteří musí přidat. Ale taky je pravda, že někteří kluci takové utkání hráli poprvé a nepodali výkon, na který mají.

Naopak pochvalu jistě zaslouží nově vytvořená stoperské dvojice Panák - Hancko. Souhlasíte?

Zvládli to, Filip velmi dobře, dokonce mi přišel aktivnější než Hancko. U něj bych si představoval, že by nám v útočné fázi víc pomohl. Ale oba to odehráli velmi slušně.

Na větší část podzimu jste přišli o staršího z Krejčích i Höjera, kvůli zranění vám vypadli i mladší z Krejčích a Štetina. Budete na to reagovat na přestupovém trhu?

Lebedili jsme si, že nemáme žádné zraněné, ale teď se nám to nahromadilo. Štetina a Krejčí mladší by do dvou týdnů snad měli být v pořádku. Je pravděpodobné, že z těch, kteří chyběli, by tři byli v základu. Je to teď pro nás složité, uvidíme, jak to vyřešíme. Takhle po zápase nejsem schopen říct, jakou cestou půjdeme. Pokud bychom do něčeho šli, tak aby to stálo za to. Nechceme dělat jen nějaké rychlé řešení.