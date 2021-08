Dát gól jako první, budeme ve hře. Sparťané boj o Ligu mistrů ještě nevzdávají

Taktika, zjednodušeně řečeno, je jasná.

Po domácí prohře 0:2 Sparta potřebuje vyhrát o tři góly, aby souboj v 3. předkole Ligy mistrů otočila. Pokud zvítězí o dva, půjde odveta do prodloužení.

Jakýkoli jiný výsledek posune do závěrečné fáze kvalifikace Monako.

„Pokud chceme uspět, musíme si vytvořit víc šancí než v Praze. Nebudeme jich mít tolik jako v lize, ale dvě tři mít můžeme. A pak to bude záležet na tom, jestli je proměníme,“ poznamenal Vrba.

Monako - Sparta v úterý od 20 hodin ONLINE

Mohl narážet i na vedle sedícího útočníka Adama Hložka, který před týdnem v úvodním utkání velkou příležitost za stavu 0:0 neproměnil.

„Když se nám to povede a dáme rychlý gól, můžeme to ještě zdramatizovat,“ řekl Hložek.

Bude to pro Spartu nelehký úkol, první utkání ukázalo, že Monako má obrovskou sílu.

„Líbila se mi jejich přechodová fáze. Byli důslední v obraně a následně extrémně pružní v tom, jak se dostat do protiútoku,“ všiml si Vrba.

Adam Hložek před Monakem „Na klubové scéně to bude můj největší zápas, pro většinu spoluhráčů taky. Máme mladý tým, budou to pro nás obrovské zkušenosti. Víme, že máme jistou Evropskou ligu, takže můžeme být uvolnění. Dobře jsme se připravili, chceme ukázat, jak kvalitní tým jsme. Přijeli jsme překvapit.“

„Ale kdybych nevěřil, že na to máme, tak bychom sem nemuseli jezdit. Monako je samozřejmě velký favorit. Ale zápas hodně ovlivní první gól, pokud ho dáme my, může to být napínavé až do konce,“ podotkl Vrba.

Po návratu z Prahy vstoupilo Monako do nového ligového ročníku remízou 1:1 s Nantes. „Překvapilo mě, že nevyhrálo. Ale my v přípravě na odvetu vycházíme spíš z našeho zápasu v Praze,“ zdůraznil Vrba.

„V Praze nás Monako potrestalo po chybách ve vápně. Musíme být důslednější v defenzivě, nepouštět je do podobných situací.“

Do odvety nemůže sparťanský kouč vedle obou Krejčích, Höjera, Čelůstky či Juliše nasadit ani kapitána Dočkala, který se zranil o víkendu proti Karviné.

„Máme hodně nabitý program, těmi zraněními na to trochu dojíždíme. Z těch, kteří nám chybí, by čtyři dost možná byli v základu. Není to snadné, ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl kouč.



„To, že chybí Bořek, je samozřejmě citelná ztráta, je to náš kapitán. Bude nám chybět i v kabině,“ doplnil Hložek.