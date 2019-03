Zní to jako pohádka, ale nám se to povedlo, radoval se slávista Souček

Na vítězství 4:3 nad silnou Sevillou se domácí záložník podílel jedním gólem a výborným výkonem. V úvodu druhé půle proměněnou penaltou vrátil svému týmu vedení.

Sledoval jste pohyb brankáře Vaclíka?

Občas se koukám, ale teď jsem se chtěl soustředit na to, kam budu kopat. Od začátku jsem byl rozhodnutý, že to bude doleva. Vaclík šel na druhou stranu, a tak jsem rád, že jsem nepřestřelil.

Bylo těžší postavit se na penaltu v takovémto utkání?

Zatím jsem kopal tři penalty a vždycky za nerozhodného stavu, takže to nebylo v klidu nikdy. Na druhou stranu to je možná lehčí, protože se víc soustředím. Dnes jsem se soustředil opravdu hodně a vyšlo to!

V penaltové situaci jste se objevil ještě jednou, tentokrát v prodloužení jako aktér souboje, po kterém jste však dostal žlutou kartu za simulování.

Podle mě to byl penaltový zákrok, já sám od sebe nepadám. Šel jsem do souboje, zasekl jsem si míč a cítil jsem dotek.

Rozhodnutí padlo o chvíli později a vy jste byl blízko. Jak jste vítězný gól viděl?

Skákalo to ve vápně, míč byl snad třikrát tečovaný. Nevěděl jsem, co z toho bude, tlačil jsem to očima, co jsem mohl, a nakonec to vyšlo.

Uvědomujete si, jak velkého úspěchu jste dosáhli?

Už před zápasem jsme si říkali, že by bylo úžasné takhle rozehranou partii dotáhnout. Postup si strašně moc užívám. Na takový zápas nikdy nezapomeneme a na Slavii se to zapíše do historie. My však samozřejmě budeme chtít bojovat ještě dál. Porazili jsme Sevillu, což je absolutní špička, takže víme, že teď narazíme na podobný tým.

Jak jste prožíval zvraty ve skóre?

Do zápasu jsme vstoupili výborně, i když soupeř do poločasu vyrovnal, pořád jsme drželi postupový výsledek. Pak jsme znovu vedli a všichni jsme se plácali po ramenou, jenže fantastická trefa Munira přinesla další srovnání. Najednou jsme věděli, že při dalším inkasovaném gólu bychom museli dát dva. To se v prodloužení opravdu stalo a ocitli jsme se v těžké situaci. Do té doby jsme si vždy si říkali, že chceme dát Seville aspoň gól, a teď jsme stáli před úkolem dát dva za posledních dvacet minut. Bylo strašně složité, ale povedlo se a o to je vítězství hezčí.

Ukázala se síla kolektivu?

Ukázal se obrovský týmový duch, který se projevuje v celém jarním průběhu Evropské ligy. V Genku jsme prohrávali 0:1, ale vyhráli jsme 4:1, v Seville jsme inkasovali dokonce už v první minutě, ale uhráli jsme přijatelný výsledek 2:2. A dnes se nám povedl takový obrat v prodloužení.

Stadion byl v obrovské euforii. Už jste někdy zažil něco podobného?

Nezažil. Kdybychom postoupili po remíze 1:1 nebo třeba po výhře 2:1, tak bychom byli všichni nadšení, ale takový obrat a gól v poslední minutě? To je něco neuvěřitelného! Před zápasem by to znělo jako pohádka, a nám se to vyplnilo.

Dá se po takovém utkání v klidu připravit na ligu v Příbrami?

Teď si to užijeme, půjdeme na společnou večeři, připijeme si šampaňským, dáme jedno dvě piva, a pak už se začneme připravovat na Příbram. Jsme profíci, nemůžeme to přehánět. Liga je pro nás strašně důležitá a budeme to chtít zvládnout.

Ještě před nedělní ligou vás čeká v pátek los čtvrtfinále. Koho byste si přál za soupeře?

Koukali jsme na to hned po utkání, už tam jsou jen top evropské země, Anglie, Španělsko, Itálie, Německo... Všichni si přejeme ostrovy, zahrát si v Anglii je sen každého z nás. Už jsme to říkali několikrát a ještě se nám to nepovedlo, tak třeba to vyjde teď.