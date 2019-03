Archtitekt euforie. Proč bychom nemohli až do finále? smál se Traoré

Slavia odehrála jeden z nejlepších zápasů ve své historii. Prodlužované drama se Sevillou se natáhlo na sto dvacet minut a Ibrahim Traoré ho absolvoval celé.

Dříč ze středu záložní řady ho navíc ve 119. minutě rozhodl. „Jako hrdina se ale necítím, celý tým jsou hrdinové. Každý hráč,“ pravil skromně.

Jak se tedy cítíte?

Jsme strašně šťastní! Je to obrovský výsledek, famózní zápas, Sevilla je jedním z nejlepších týmu v historii soutěže, pětinásobný šampion. Ale dnes byl náš tým... Všichni hráli perfektně a nechali na hřišti úplně všechno.

Věřil jste ještě v takový finiš po inkasovaném gólu na 2:3?

Upřímně říkám, že jsem si myslel, že je po všem. Ale viděl jsem, že nám zbývá ještě čas: tak budeme prostě hrát a uvidíme. Nikdy nevíte, co se může stát. A my vyhráli, fantastické. Všichni jásají, v kabině byl i prezident klubu, užili jsme si to. Jsme ve čtvrtfinále.



Kde se zastavíte?

Doufám, že ve finále. V dalším kole je Chelsea, Arsenal a další, v téhle fázi jsou samí těžcí soupeři. Jsem zvědavý, koho nám los přisoudí a budeme připravení. Ale vážně, proč bychom nemohli jít do toho finále? Proč ne? Je to možné, ne? (úsměv)

A kdy budete slavit?

Ne, já musím odpočívat, hrál jsem 120 minut. To není nic lehkého. (úsměv) Hned v neděli nás čeká Příbram, zítra trénink, možná se k oslavám dostaneme po Příbrami. Ale teď myslíme na ten nedělní duel.