POHLED: Slavia v extázi. Chelsea je odměna pro pravé srdcaře

Ještě než Pierre van Hooijdonk, kudrnatý nizozemský útočník, který střílel góly za reprezentaci, vylovil z losovací misky poslední dva plastové míčky, bylo jasno.

Šestice týmů už soupeře pro čtvrtfinále Evropské ligy znala, v osudí zbyly jen Slavia a...

Chelsea!

Trpišovský, jeho kolegové z realizačního týmu a všichni hráči se sešli v kabině, a když se dozvěděli vytouženou zprávu, spustili radostný řev, který otřásal stěnami Edenu.

„Zahrát si proti takovému soupeři nás lákalo nejvíc. Bude to svátek pro Slavii, nikdo už z historie nevymaže, že v Edenu hrála Chelsea,“ jásal Trpišovský. „Pro nás všechny je to odměna.“

Ano, odměna - to je to pravé slovo.

Nejen za to, jak se Slavia vypořádala se Sevillou, pětinásobným vítězem soutěže a podle žebříčku UEFA šestým nejlepším klubem Evropy, si vymodlený los zasloužila.

Už od čtvrtečního pohádkového večera a vítězství 4:3 v prodloužení Vršovicemi cloumalo očekávání a emoce.

„Říkal jsem, že jestli přejdeme přes Sevillu, tak si už neumím představit, kam až můžeme dojít. Pro mě je to nejlepší tým, jaký byl v osudí, a my ho vyřadili. Žijeme sen, nemám slov a smekám před hráči,“ bouřil v televizním studiu Zdeněk Houštecký, Trpišovského asistent.

Kolem krku měl slávistickou šálu, na hlavě velkou červenou čepici, hlas mu přeskakoval dojetím a do očí se draly slzy.

V tu chvíli vás napadne: takhle se má fotbal prožívat!

Trenérští parťáci z Liberce během jediného roku „vytunili“ Slavii v tým, před kterým se má na pozoru celá Evropa. Hráče pobláznili, nakazili je vášní a dokonale předvádějí, jak se dělá práce srdcem.

Nic jiného by je ani u fotbalu nemohlo udržet. Vždyť ještě před čtyřmi lety na Žižkově, který trápila zoufalá finanční situace, museli trénovat v parku, lovit v křoví na Vítkově každý zakoplý balon, platit hráčům jídlo, a dokonce z vlastních úspor dotovat klub, aby zlé časy vůbec přežil.

Jejich cestu kopíruje i záložník Tomáš Souček, původně tuctový pracant, který se z hostování na Žižkově a v Liberci odrazil do reprezentace a mezi hvězdy Evropské ligy: UEFA ho ve čtvrtek zařadila nejen do ideální sestavy, ale rovnou i do výběru čtyř nejlepších hráčů ze všech osmifinálových zápasů.

Není divu, že jsou Souček a spol. v euforii. Kdo si proseká cestu vzhůru tak trnitým křovím, ten si pak váží každého úspěchu třikrát víc - a umí si ho náležitě vychutnat.

Pro vyřazení Sevilly nabité velkými jmény to platí se vším všudy: nikdo ze zúčastněných na něj do smrti nezapomene.

Vybavíte si, kdy od rozdělení federace český klub dokázal v souboji s evropskou elitou takovým způsobem otočit už skoro ztracený zápas?

A v prodloužení?

Ve chvíli, kdy potřeboval dva góly na postup?

Nikdy!

Velká poklona patří Plzni, která dokázala v Evropě porazit velikány jako Atlético Madrid, Neapol a loni na podzim AS Řím.

Klobouk dolů i před Spartou, která je nejčastějším českým účastníkem Ligy mistrů. Před třemi lety také hrála čtvrtfinále Evropské ligy, navíc poté, co v Římě památně vyučila Lazio třemi góly.

Ale dramatický scénář, který na cestě z osmifinále psala Slavia, je jedinečný.

Dost možná neopakovatelný, což si i ve chvílích, kdy kolem bouchalo šampaňské, kouč Trpišovský rychle uvědomil.

„Cestou na tiskovku jsem říkal panu Tvrdíkovi, že víc už nemůže nikdy zažít,“ vyprávěl novinářům. „Vyřadili jsme šestý tým Evropy, postupový gól jsme dali v posledních vteřinách, před tribunou Sever. Chci tím říct, že to není samozřejmost, nebude to tak každý měsíc.“

Jenže na to teď málokdo ze slávistů myslí. Fanoušky ovládlo čiré nadšení, hráči přijímali gratulace ze všech stran.

„Zápas s velkým Z. Nevzdávat se a bojovat až do konce! Velká gratulace,“ vzkázala wimbledonská vítězka Petra Kvitová, slávistická fanynka.

„Slavia způsobila v Evropské lize obrovský šok,“ chválil twitterový účet britské televize BBC.

A Jaroslav Tvrdík, šéf klubu, se dmul hrdostí: „Jsem na celou Slavii pyšný. Teprve časem nám dojde, co se podařilo.“

Mnohým slávistům to dochází už teď, proto si přejí pokračování báječné evropské jízdy. Že stojí v cestě Chelsea, která si může dovolit koupit nejdražšího brankáře světa za dvě miliardy korun? No a? Sem s ní!

Optimismus a sebevědomí narůstají. Ale vlastně proč ne?

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během osmifinálové odvety Evropské ligy proti Seville.

Slavia má teď na oboje právo. I Trpišovský přiznal, že cílí ještě výš.

„Doufám, že to hlavní teprve přijde,“ zasnil se na chvíli. „Na vrchol jsme se asi dostali v mentalitě a bojovnosti, ale ve fotbale se můžeme ještě posunout: aby se to opakovalo častěji. Potřebujete štěstí, ale to se přikloní k tomu, kdo si o něj řekne. Sevillu porazíme z deseti zápasů třeba dvakrát, fotbalový bůh nám teď takové utkání nadělil.“

V Edenu se na něj nezapomene. Ale i památný čtvrteční večer se ještě dá trumfnout.