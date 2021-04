Real a Chelsea se sobě vyhýbaly. Nadešel jejich první střet v Lize mistrů

Chelsea hraje Champions League pravidelně od roku 2003, od té doby chyběla v soutěži jen jednou. Real Madrid ani jednou.

Je až s podivem, že letošní semifinále je jejich prvním vzájemným zápasem.

Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou duel v přímém přenosu. Moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu od 20.20 hodin experta Miroslava Jirkala a Jana Nezmara, bývalého sportovního ředitele Slavie. Středa

Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou duel v přímém přenosu. S moderátorem Petrem Svěceným budou ve studiu od 20.20 hodin trenér Ivan Hašek a bývalý reprezentant Daniel Pudil.

„Já Real zažil ještě ve Spartě. Je jen škoda, že se bude hrát v tréninkovém areálu a bez diváků. My jsme rádi, že jsme tak daleko, a teď už si vybírat nemůžeme. Věřím, že se nám povede postoupit jako přes Atlético Madrid a Porto. Ve všech zápasech rozhodly maličkosti, my to zvládli výborně a postup si zasloužili,“ řekl Čech, který je s Chelsea spjatý od léta 2004 s výjimkou čtyř let v dresu Arsenalu (2015 až 2019).

Tenkrát za Spartu dostal od Realu dvakrát po třech gólech, byť domácí zápas z listopadu 2001 přinesl úchvatnou zábavu a španělský klub vyhrál jen těsně 3:2.

Když se Real a Chelsea utkaly naposledy, bylo to v srpnu 1998 v Superpoháru. Anglický tým jako vítěz tehdejšího Poháru vítězů pohárů v duelu, který se konal tradičně v Monaku, překvapivě vyhrál 1:0. Gól dal v závěru uruguayský záložník Gustavo Poyet.

Za Real tenkrát chytal Illgner, hráli Panucci, Hiero, Roberto Carlos, Seedorf, Mijatovič či Raúl. Za Chelsea nastupovali Desailly, Le Saux, Wise, Di Matteo, Zola, Casiraghi či Brian Laudrup, v bráně Ed de Goey.

I předchozí dvě vzájemná utkání Real nevyhrál.

„Je jiná doba. Chelsea odvedla v Lize mistrů dobrou práci a zaslouží si být v semifinále. Stejně jako my,“ řekl trenér Zinédine Zidane na tiskové konferenci.

„Musíme dobře bránit. Musíme podat nejlepší možný výkon, abychom Chelsea zlomili,“ zdůraznil kouč Realu.

Real ve čtvrtfinále přešel přes jiného anglického soupeře Liverpool, Chelsea v osmifinále vyřadila další madridský tým Atlético.

Real sice ve všech soutěžích neprohrál sedmnáctkrát za sebou, ale ve třech z posledních čtyř zápasů uhrál výsledek 0:0.

Kouč Chelsea byl loni ve finále

Po svém nedávném příchodu do Chelsea trenér Thomas Tuchel neprohrál ani v jednom z deseti venkovních utkání.

„Být sami sebou, taková je strategie. Spoléhat na sebe, svoje přednosti a dělat věci, které nám dodají sebevědomí. Snad to nepřekombinujeme na hřišti ani v hlavě. Potřebujeme jednoznačně špičkový týmový výkon,“ uvedl německý kouč, který loni dovedl do finále Paris St. Germain.

Za domácí by mohla nastoupit i někdejší opora Chelsea Eden Hazard.

Belgický křídelní hráč po dalším vleklém zranění odehrál závěr sobotního ligového duelu s Betisem Sevilla (0:0).

Realu budou ze zdravotních důvodů chybět Ferland Mendy, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, jejich spoluhráče Federica Valverdeho vyřadil koronavirus. Jedinou absencí v kádru soupeře je zraněný Mateo Kovačič, který do Londýna přišel před třemi lety právě z Realu.

Půjde také o střetnutí dvou z dvanácti zakladatelů Superligy, jejíž ohlášení v minulém týdnu vzbudilo obrovskou vlnu kritiky a Evropská fotbalová unie UEFA zapojeným klubům pohrozila i vyřazením z Ligy mistrů.

Zatímco prezident Realu Florentino Pérez, jenž měl být prvním ředitelem elitní uzavřené soutěže, definitivní konec projektu odmítá, majitel Chelsea Roman Abramovič už se za účast v Superlize veřejně omluvil.

„Je absurdní si představit, že bychom nebyli v příštím ročníku Ligy mistrů. Hodně se o tom zvenku mluvilo a bude mluvit. My to nemůžeme ovlivnit, takže se soustředíme jen na zápas. Podle mého názoru všichni chceme vidět Real v Lize mistrů,“ prohlásil Zidane.

Real Madrid je nejslavnější a největší klub planety, s 13 triumfy je také nejúspěšnějším týmem historie Champions League.