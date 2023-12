Vyřadili Spartu, zaskočili i Bayern. Kouč hledal slova, fanoušci měli pivo zdarma

V srpnu byli blízko od vyřazení. Když sparťanský obránce Asger Sörensen neproměnil penaltu v rozstřelu, poslal tím fotbalisty Kodaně do čtvrtého předkola Ligy mistrů. Dánský šampion se pak probojoval až do skupiny, kde si úterním vítězstvím 1:0 nad Galatasarayem nakonec zajistil druhé místo a společně s Bayernem za sebou nechal i Manchester United a podruhé v historii postoupil do osmifinále.