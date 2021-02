V oslabení se rvali, ale nakonec padli. Šanci pořád máme, věří v Bergamu

„Tak klidný večer jsem nečekal,“ přiznal gólman Realu Thibaut Courtois, který proti Bergamu nemusel ani jednou zasahovat. „Červená karta nám hodně pomohla, protože nemohli útočit a soustředili se na brejky.“

Atalanta je s 53 góly druhým nejlépe skórujícím týmem Serie A. Týmem, který útočí za každou cenu a většinou vyhrává tak, že soupeře přestřílí. Třeba když posledně na domácím stadionu porazila 4:2 Neapol.

I se slavným Realem si to klub z Bergama chtěl férově rozdat, jenže hned v úvodu přišlo vyloučení. „Museli jsme se bránit a bránili jsme se dobře,“ chválil Gasperini.

V play off se počítá každá branka a pro kluby je prioritou doma hlavně neinkasovat, což se stalo hlavním plánem Gasperiniho svěřenců poté, co Freuler zamířil do sprch.

Švýcarský záložník viděl červenou kartu za faul na Ferlanda Mendyho, pozdějšího střelce jediné branky zápasu.

„Bojovali jsme až do konce. Proti Realu Madrid je vždy těžké hrát, ještě těžší je to v desíti lidech. Odehráli jsme dobrý zápas, dobře jsme bránili a pořád jsme naživu,“ neztrácí naději obránce Rafael Tolói.

„Prostě musíme v Madridu vyhrát. Jednoduché,“ souhlasí Gasperini. „Nesmíme nad tím moc přemýšlet, možnost je jen jedna. Vyhrát.“

Ale i v Madridu vědí, že ještě není rozhodnuto. „Byl to náročný zápas, ale máme z něj dobrý výsledek. V přesile jsme nebyli moc dobří, ale nejdůležitější je výsledek a gól ze hřiště soupeře,“ řekl Zinédine Zidane, kouč Realu Madrid. „Je tu ještě odveta, kterou také musíme zvládnout.“