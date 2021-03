Real je ve čtvrtfinále po dvou letech. Kouč Zidane: Soupeř si ani nečuchl

„Atalanta si normálně vytváří spoustu šancí, ale my je k ničemu nepustili,“ pochvaloval si kouč Zinédine Zidane.

I když nepustili...

„Kromě šance Duvána Zapaty si nečuchli,“ pravil Zidane.

S jedinou větší příležitostí ze hry si v rozkleku poradil vyběhnuvší Thibaut Courtois, který ale přece jen o chvíli později inkasoval z přímého kopu. Přes zeď zakroutil balon Luis Muriel.

„Myslel jsem si, že bude střílet Malinovskij na stranu, kde jsem stál. On mi pak říkal, že to bylo v plánu, ale mého postavení si všiml Muriel a trefil to výstavně,“ vysvětloval Courtois.

„Ale jinak jsme bránili výborně. Víme, kdy presovat, kdy se stáhnout do bloku,“ podotkl Courtois.

„Postupu si moc vážíme, do utkání jsme vložili spoustu úsilí. Atalanta je tým, co dává spoustu gólů, ale proti nám se prosadila jen ze standardky,“ dodal belgický brankář.

Tou dobou Real vedl už o dva góly. První branka byla laciná, špatnou rozehrávku brankáře Sportiella vystihl Modrič, zrychlil s balonem do vápna a dal ho před prázdnou bránu Benzemovi.

„Cítím se na 27!“ říká 35letý chorvatský záložník. „Na svůj věk nemyslím. Důležitý je výkon na hřišti a ne, co říká cestovní pas.“

„Oba naši střeďáci Luka Modrič a Toni Kroos byli fenomenální. Lukovi je pětatřicet, ale neřekli byste to do něj. Podává skvělé výkony,“ uznal Zidane.

„Pořád chci hrát na té nejvyšší úrovni, každý den tvrdě pracuju. Po dvou letech se nám podařilo projít do čtvrtfinále. Jsme stále hladoví a můžeme jít ještě dál,“ dodal Modrič.