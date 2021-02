Liga mistrů: City hraje osmifinále s Mönchengladbachem, Real v Bergamu

Stejně jako minulý týden Lipsko, ani Borussia Mönchengladbach nemůže kvůli omezení cestování hostit soupeře z Velké Británie na svém hřišti. S Manchesterem City se střetne v Budapešti.

Lídr anglické ligy má vynikající fazónu. Drží osmnáctizápasovou vítěznou šňůru napříč soutěžemi. Skupinu ovládl s jedinou remízou proti druhému Portu.

Real vstoupil do Ligy mistrů otřesně. Dvakrát podlehl Šachtaru Doněck a ztratil i s Mönchengladbachem. O postup, který nakonec získal z prvního místa, musel bojovat do posledního kola. Trenér Zidane dlouhodobě postrádá kapitána Ramose a Edena Hazarda, do zápasu osmifinále nemůže počítat ani s Benzemou nebo Rodrygem.

Atalanta v loňském ročníku senzačně prošla až do čtvrtfinále, kde vypadla s PSG. Letos nadále baví útočným fotbalem. Ve skupině zvítězila například proti Liverpoolu a naposledy v lize přestřílela 4:2 Neapol.

Borussia Mönchengladbach : Manchester City 0:0 (-:-) Sestavy:

Sommer – Elvedi, Zakaria, Ginter – Lainer, Neuhaus, Kramer, J. Hofmann, Binsibajní – Pléa, Stindl (C). Sestavy:

Ederson – Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo – Gündoğan, Rodri, Foden – Sterling (C), Jesus, B. Silva. Náhradníci:

Grün, Sippel – Beyer, Embolo, Herrmann, Jantschke, H. Wolf, Wendt, Traoré, Thuram, Lazaro, Lang. Náhradníci:

Carson, Steffen – Agüero, De Bruyne, Doyle, Mahríz, B. Mendy, F. Torres, Zinčenko, Fernandinho, García, Stones. Rozhodčí: Dias – Tavares, Rodrigues (všichni Portugalsko) Přejít na on-line reportáž