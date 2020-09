Loni hrdina, letos kapitán. Bude to tvrdý boj, ví Bořil před play off o Ligu mistrů

Je to rok a tři týdny, kdy jeho gól poslal fotbalovou Slavii do Ligy mistrů. „Jo, vybavuju si to. Vzpomínky jsou krásné,“ říká obránce Jan Bořil. „A letos na to chceme navázat.“