Trpišovský o Midtjyllandu: Kompaktní, pracovití. Čeká nás tým s minimem slabin

V předvečer veledůležitého úvodního utkání play off Champions League slávistický trenér na chvíli napjatou atmosféru zlehčil. Jinak ale protivníka, který v minulé sezoně jednoznačně vyhrál dánský titul, chválil.



„V dnešní době jsou týmy nesmírně vyrovnané, k dispozici máte spoustu materiálů, z nichž můžete čerpat, a tak právě podobné detaily, které Midtjylland využívá, mohou rozhodovat,“ popisoval Trpišovský.

„Vemte si třeba jejich auty, charakteristický rys. Posílají do šestnáctky šest lidí včetně obou stoperů, mají kvůli tomu i speciální trenéry. Pro bránící mužstvo jsou to strašně nepříjemné situace. Říkal jsem, že kdybychom měli Tomáše Součka, on by všechny míče odhlavičkoval a my bychom šli do brejku, takhle se o to budou muset podělit ostatní, musíme najít nějakého skokana, který to zvládne. Těch věcí, na které musíme být připravení, je však víc.“

Soupeřův trenér Priske očekává vyrovnaný souboj, co vy?

Také. Midtjylland má velice kompaktní mužstvo, v kádru nejsou žádné velké hvězdy, ale jsou hodně pracovití. Kromě Sista, který přišel teď, ale zase tam už působil v minulosti, je tým dlouho pohromadě a když se na něj díváte, zjistíte, že má minimum slabin. V předkolech zatím přes oba soupeře postoupili naprosto zaslouženě, nedostávají góly, jsou organizovaní a zároveň velmi pohybově nadaní.

Před klíčovými zápasy podzimu máte k dispozici kompletní mistrovský kádr. Vedení žádnou z opor nepustilo, pro postup do Ligy mistrů dělá všechno. Cítíte kvůli tomu větší zopdovědnost?

Řekl bych, že je to pro oba týmy stejné. Když jste krok od Ligy mistrů, děláte maximum - cokoli jiného by přece bylo nelogické. Hráči, trenéři a vůbec všichni v klubu si uvědomují, že jsme ve čtvrtém předkole a podle toho se chystáme. I Midtjylland přivedl za dva a půl miliony eur Sista, kterého před časem za šest prodal. Je to výjimečný hráč, individualita. K významu zápasu tohle patří.

Po roce vás v prvním utkání play off bude znovu pískat známý turecký sudí Cakir, loni byl u výhry 1:0 v Kluži. I vzhledem k vaší pověrčivosti, je to dobré znamení?

Zase ale proti nám odpískal penaltu, kterou tenkrát soupeř naštěstí neproměnil. Obecně bych v tom asi nic moc nehledal. Jsem spíš rád, že bude rozhodovat zkušený sudí, který má kvalitu. Loni bylo vidět, jaký respekt si dokáže zjednat. Hrálo se v bouřlivém prostředí v Rumunsku, domácí si chodili pro fauly, simulovali, ale on se s nimi nebavil a hru hodně pouštěl. I někteří naši hráči, kteří často diskutují s rozhodčími, si to k němu nedovolili. Je to persona. Píská největší zápasy v Evropě a je to na něm znát.

Už víte, s jakou sestavou do zápasu půjdete?

Čím víc se utkání blíží, tím jasněji máme. Vlastně jsme zvažovali varianty na třech postech, u dvou proto, že se nám tam tlačí více hráčů, kteří mají formu, a u třetího zase rozhoduje soupeřův styl. Midtjylland hodně vysoko napadá a my přemýšlíme, jak jim z toho presinku nejlépe utíkat. I podle toho se rozhodujeme.