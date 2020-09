FCSB nevzdává boj s Libercem, angažoval nové hráče a v generálce dominoval

Bukurešťský celek čelí obrovským problémům od minulého týdne. Před utkáním 2. předkola Evropské ligy na půdě Bačky Topola mělo hned devět hráčů pozitivní výsledek povinného testu na covid-19 a onemocnělo také osm členů realizačního týmu, mezi nimi i hlavní trenér Anton Petrea.

Oslabené mužstvo dočasně vede Mihai Pintilii. FCSB postoupil přes Bačku až po penaltovém rozstřelu, když v prodloužení nedokázal využít dvojnásobnou přesilovku a jen remizoval 6:6.

Bukurešťský klub neuspěl s žádostí o odložení nedělního ligového utkání, v oslabené sestavě přesto vyhrál jasně 3:0. Jelikož měl problémy hlavně v obraně a mezi tyčemi, narychlo angažoval stopera a gólmana.

Klub známější pod dřívějším názvem Steaua Bukurešť přivedl z týmu městského rivala Dinama brankáře Catalina Stratona a z hostování si stáhl obránce Stefana Canu.

„Byl to senzační výkon. Když nedostaneme gól, znamená to, že obrana i brankář pracují na jedničku. Mám radost, že jsme vyhráli, je to pro nás morální vzpruha před Libercem,“ citovala rumunská média dočasného trenéra.

Pintilii se nevzdává naděje, že by někdo z pozitivně testovaných mohl proti Liberci nastoupit. „Čeká nás další zápas a další diskuze s UEFA ohledně Evropské ligy. Doufám, že další testy hráčů budou negativní, na každého čekáme s velkým potěšením,“ řekl Pintilii. „My ostatní negativní prožíváme při každém testu velké napětí. Jsme šťastní, když jsme negativní, je to jako výhra v loterii,“ dodal pětatřicetiletý provizorní kouč.

Přestože bookmakeři po koronavirových problémech v FCSB pasovali Liberec za jasného favorita, Severočeši se tak necítí. „Nevíme, co se může stát. Klub může mít další nemocné, nebo by mohli mít i uzdravené. Koupili nového brankáře a hráče, takže nesmíme nic podcenit. Domácí budou stále favorité. Cíl je ale jasný, chceme postup a nic jiného. Další předkolo bychom pak hráli doma, což je skvělé,“ řekl v nahrávce pro média liberecký brankář Filip Nguyen.

Filip Nguyen Pavel Hoftych

„Zatím nevíme, s jakými hráči soupeř nastoupí. Budeme muset počkat na nějaký jejich závěr po testech na covid vůči UEFA. Budeme se chystat na dvě varianty, že třeba mohou být i doplněni o nějaké nové hráče. Bude to pro nás trošku neznámá. Musíme se hlavně zaměřit na sebe. Tím, že má soupeř nějaké problémy, se budeme snažit vzít to tak, že z pozice, kdy měl výhodu, se nyní procenta vyrovnávají,“ podotkl liberecký trenér Pavel Hoftych.