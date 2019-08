Plzeň hraje o přežití. Nebudeme mít svázané nohy, slibuje obránce Hejda

Ve čtvrteční odvetě, která v Doosan Areně startuje ve 20 hodin, musí dohánět ztrátu. Nezáviděníhodná pozice. Zvlášť když má Plzeň s koncovkou v poslední době takové problémy.

„Víme, že musíme hrát vzadu na nulu a dát aspoň dva góly. Určitě ale nepůjdeme do zápasu s tím, že máme svázané nohy,“ prohlásil na předzápasové tiskové konferenci stoper Lukáš Hejda.

V případě, že Viktoria odvetu nezvládne a skončí, neobjeví se v základní skupině evropských pohárů po pěti letech. Tenkrát se vypadnutí stalo osudným trenérovi Dušanu Uhrinovi mladšímu, jeho nástupce Miroslav Koubek pak však s mužstvem slavil ligový titul.

Současný kouč Pavel Vrba platí v předkolech za odborníka.

„Pamatuji, že když jsme hráli evropské poháry úplně poprvé, tak jsme hned vypadli s Besiktasem. Už jsem to tedy zažil a nechci to opakovat. Uděláme všechno pro to, aby se nám podařilo do skupiny postoupit,“ slíbil.

Pohárový konec by byl nepříjemný i z finančního hlediska, za postup do základní skupiny Evropské ligy by na plzeňském kontě přistálo zhruba 75 milionů korun. A to rozhodně není zanedbatelná částka.

Antverpy ovšem v prvním střetnutí ukázaly, že fotbal hrát opravdu umí, přestože na evropském poli nejsou zrovna věhlasným jménem.

„Je to celkově ofenzivní tým, na útočných hráčích mají styl postavený. Vzadu hrají jednodušeji, tam si to moc nekomplikují,“ popisoval soupeře Hejda.

Viktoria musí věřit, že ji tentokrát poženou fanoušci. V posledním ligovém duelu proti Slovácku totiž domácí fotbalisty po slabém výkonu vyprovázeli pískotem.

„Antverpy si vezou náskok, prohráváme v poločase, ale je to pohár a teď máme výhodu domácího prostředí. Doufám, že si všichni v šatně uvědomujeme, že je pro nás tento zápas možná vyvrcholením tohoto období,“ řekl Vrba.