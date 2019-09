Další hattrick, co by ne. Pálí Haaland, zázračná bestie ze Salcburku

„Je fenomenální. Jednou bude patřit mezi nejlepší útočníky planety,“ říká o něm Max Wöber, jeho spoluhráč ze Salcburku.



Haaland je v Rakousku od zimy, za áčko ale řádí až teď.

V devíti zápasech nasázel obrovitý forvard už sedmnáct branek!

Po úterním večeru je z něj třetí nejmladší autor hattricku v Champions League. Po Raúlovi a Waynu Rooneym, kterým bylo v roce 1995, respektive 2004, stále ještě osmnáct.

Erling Braut Haland (19) is making a name for himself.



磊 U20WC top scorer (9 goals)



This season:



⚽️ League

7 games

11 goals, 4 assists



 Cup

1 game, 3 goals



⭐️ UCL

1 game

3 goals - first half hat trick!



