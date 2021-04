Nešťastník Can. Zavinil gól, v odvetě pak penaltu. Neměla být, zlobil se

Dortmund měl čtvrtfinálovou odvetu proti Manchesteru City dobře rozehranou, po prvním poločase vedl 1:0. Kdyby výsledek udržel, jednoho z největších favoritů na titul by vyřadil.

Jenže nastal nešťastný souboj, penalta, gól na 1:1, který krátce po přestávce vývoj a strategii zápasu zcela změnil. Borussia pak musela vstřelit dvě branky, což bylo proti City nesmírně složité.

„Museli jsme víc riskovat,“ řekl trenér Edin Terzic.

Can by přísahal, že sudí pokutový kop nařídil v rozporu z pravidly.

„Jako první jsem se dotkl míče hlavou a teprve až poté mi spadl na ruku. Pravidla říkají, že v takové chvíli nejde o hraní rukou,“ tvrdil Can. „Fakt, že jsme kvůli něčemu takovému možná ztratili zápas, je hořký a hodně bolí.“

Can byl aktérem penaltové situace už v prvním zápase. Po jeho zákroku v pokutovém území byl tehdy ale pokutový kop po konzultaci s videorozhodčím odvolán.

O něco podobného se německý záložník snažil i tentokrát a po zápase upozorňoval na březnový verdikt Mezinárodní pravidlové komise (IFAB), která se usnesla, že ne každý dotyk by měl být posuzován jako přestupek. Pokud jde o obranný zákrok a hráč zahraje nejprve dovoleným způsobem a poté nešťastně rukou, pokutový kop se nenařizuje.

Jenže případ ze středečního večera je přinejmenším sporný, spíš se zdá, že Can hlavou na míč nedosáhl a zahrál jen rukou.

Sudí Del Cerro po poradách s videem penaltu kopat nechal a Rijád Mahriz z ní vyrovnal.

„Bylo mi řečeno, že mu to spadlo na ruku po hlavičce, což by hra rukou neměla být. Buďme ale upřímní, kdyby se stejná situace přihodila na druhé straně, také budeme volat po odpískání penalty,“ prohlásil realisticky kapitán Dortmundu Marco Reus.

Borussia vypadla ve čtvrtfinále Ligy mistrů potřetí za sebou a s anglickými týmy prohrála v evropských pohárech posedmé v řadě.

„Musíme hráčům City poblahopřát, v obou zápasech předvedli skvělý výkon a zaslouženě postoupili. Po třech odehraných poločasech jsme ale šli dál i my, proto je frustrující skončit po takovýchto dvou gólech. Měli jsme velký sen a ten bohužel skončil,“ doplnil Terzic.

Lídr anglické ligy postoupil do semifinále Champions League poprvé pod trenérem Josepem Guardiolou. Předtím třikrát vypadl právě ve čtvrtfinále.

„Od vítězství v Premier League nás dělí tří vítězství, jsme v semifinále Ligy mistrů, v semifinále FA Cupu a také ve finále Carabaa Cupu... Je to neuvěřitelné, co se nám zatím podařilo. Nebudeme ale mluvit o tom, že chceme všechno vyhrát. Jediné, na co se teď soustředíme, je náš další zápas,“ řekl Guardiola.