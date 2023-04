Chelsea dál couvá ze špičky. I Drogba naříká: svůj klub už nepoznávám

„Pamatuju časy, kdy tenhle klub měl úroveň. Teď ji zkrátka nemá,“ kroutil hlavou. „Těžko se mi dívá na to, jak se zbavuje lidí, kteří pomáhali k úspěchům. Svůj milovaný klub už ani nepoznávám.“

Chelsea, dřív mašina na úspěchy, léta řízená oligarchou Romanem Abramovičem, najednou neví, kudy kam. V úterý ztratila poslední šanci, jak zachránit tragickou sezonu: Real Madrid ji ve čtvrtfinále vyprovodil z Ligy mistrů. Už doma vyhrál 2:0, v odvetě na Stamford Bridge výsledek zopakoval. Což se vlastně dalo čekat - byl by zázrak, kdyby Chelsea jeden z nejlepších týmů světa v současném rozpoložení potrápila víc.

Abyste pochopili, jak moc se trápí:

Posledních dvacet zápasů rovná se jedenáct porážek, pět remíz a jen čtyři vítězství.

Vinícius Jr. z Realu Madrid (vlevo) v souboji s Mateem Kovačičem z Chelsea.

Od vyhazovu neúspěšného kouče Pottera a příchodu jeho dočasného nástupce Lamparda čtyři utkání, čtyři porážky, jediný vstřelený gól.

V lize jedenácté místo se ztrátou čtrnácti bodů na pohárové umístění.

Nebýt solidního začátku sezony, klidně teď Chelsea mohla hrát o padáka, protože ve druhé polovině sezony nemá o moc lepší formu než poslední tři týmy tabulky: Nottingham, Leicester a Southampton. Přitom jen v lednu za osm posil utratila v přepočtu bláznivých osm miliard korun!

A to je právě ono.

Americký magnát Tedd Boehly, který klub koupil od Abramoviče loni v květnu, rozjel vysokou hru. Využil všemožné fígly, aby přechytračil finanční fair play, a posily si zavázal až osmiletými smlouvami. Možná dál věří tomu, že jeho vize časem začne fungovat, ale zatím to spíš vypadá, že kdysi mocný a soudržný klub obří zemětřesení extrémně a dost možná nenávratně poničilo.

Nikdo nemůže Chelsea upřít, že v zimě přivedla borce s úžasnými schopnostmi: Joao Félixe, Mudryka, Fernándeze. Nebo s velkým potenciálem: Badiashileho, Maduekeho, Fofanu. Jenže poskládat z nich tým, který bude fungovat a držet pospolu, to je druhá věc. A je otázka, jestli je toho Chelsea se současným vedením vůbec schopná.

Poté, co ji opustili nejen Abramovič, ale i ředitelka Marina Granovská nebo sportovní a technický poradce Petr Čech, jako by poztrácela veškeré know-how, které ji během posledních dvaceti let vytáhlo do fotbalové špičky.

Může se to zdát jako dávno vyvrácené klišé, ale Boehlyho případ jako by ukazoval, že američtí šéfové mají často problém pochopit, jak evropský fotbal funguje. A snaží se v něm na sílu uplatňovat metody, které do odlišného prostředí absolutně nepasují.

Karim Benzema z Realu Madrid (s míčem) před Trevohem Chalobahem z Chelsea.

Boehly kromě bezuzdného utrácení zašel ještě dál. Hned po svém příchodu ze sebe sypal podivné návrhy na reformu Premier League, která je podle něj nutná: například prý nutně potřebuje uspořádat all-star zápasy, známé z amerických soutěží.

Jako by si neuvědomoval, že zrovna v Anglii, svázané tradicemi, tahle představa s nadšením přijatá nebude. A podobně se to má s jeho počínáním i v klubové politice - místo, aby hledal stabilitu, rozhodl se, že Chelsea rychle přetvoří v predátora. Na sílu. Pomocí obřích, ale nepromyšlených investic.

Přitom úkol číslo jedna, tedy najít schopného trenéra, který přestavbu zvládne ukočírovat, se nepovedl. Potter klub opouštěl s nejhorší bodovou bilancí v historii Premier League, Lampard má posloužit coby záplata v jakési mezifázi, než se v létě najde trvalé řešení.

Ale i když ho fanoušci uznávají coby klubovou legendu, těžko vydýchávají, jak si zatím počíná: třeba v úterý proti Realu, kdy Chelsea potřebovala dohánět ztrátu, vsadil na urputnou defenzivu a vymyslel sestavu s pěti obránci a třemi defenzivními záložníky.

Logiku hledáte marně.

Což v posledních měsících platí pro celou Chelsea.