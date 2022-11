Ztráta pro portugalskou defenzivu, Pereira si v tréninku zlomil tři žebra

Portugalský tým oznámil, že se obránce Paris St. Germain, který v národním týmu odehrál 64 zápasů a dal dva góly, zranil při sobotním tréninku.

Podle portugalských médií je vyloučen jeho start ve zbylých dvou zápasech skupinové fáze a i v případě postupu exmistrů Evropy do play off je spíše nejisté, že by ještě nastoupil.

Pereira, který je také schopný hrát defenzivního záložníka, nastoupil při triumfu nad Ghanou ve středu obrany. V devadesáté minutě obdržel žlutou kartu.

Ve skupině H mají Portugalci před sebou ještě zápasy v pondělí s Uruguayí a v pátek s Koreou.