Němci v problémech. Nepřijeli hrát fotbal, kritizují taktiku Čechů

Reakce trenéra i hráčů po prohře měly jedno společné - kritiku stylu českého výběru. „Spoléhali se na rychlé protiútoky a ve druhé půli pouze bránili. Nepřjeli sem hrát fotbal,“ postěžoval si střelec jediného německého gólu Angelo Stiller v rozhovoru pro renomovaný magazín Kicker.

Trenér Antonio Di Salvo uznal kvality soupeře, připustil však, že vytěžil z minima maximum. „Když z tolika šancí nedáme gól, má to vliv na výsledek,“ konstatoval. Nedělní utkání rozhodl v závěru obránce Martin Vitík tečovanou střelou.

Obhájci trofeje tak v posledním zápase musí bezpodmínečně vyhrát nad už jistě postupující Anglií, aby udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Zároveň budou doufat, že Izrael porazí svěřence trenéra Jana Suchopárka. „Postavíme nejlepší jedenáctku a půjdeme si pro výhru,“ věří Di Salvo.

V prvním utkání skupiny právě s Izraelci totiž brali Němci po výsledku 1:1 pouze bod. Na sociálních sítích následně fanoušci rasisticky uráželi hráče tmavé pleti Youssoufa Moukoka a Jessica Ngankama - oba zahodili penaltu. První jmenovaný, nejdražší hráč na soupisce, v neděli chyběl kvůli svalovému zranění a jeho start proti Anglii je nejistý.

Problémy ale neřeší pouze reprezentace do 21 let. Německý výběr pod vedením Hansiho Flicka v nedávných třech přípravných zápasech prohrál s Kolumbií a Polskem (0:2, 0:1) a remizoval Ukrajinou (3:3). Na podzim navíc vyhořel na mistrovství světa v Kataru, kde začal prohrou s Japonskem 1:2 a nakonec ve skupině skončil třetí. Do vyřazovacích bojů se tak nepodíval.

Německá média tak řeší, co bude dál. „Je Flick pořád tou správnou volbou?“ ptá se německý Kicker. Názor čtenářů je drtivý: 81 % z nich v anketě odpovědělo negativně. „Podobnou situaci jsem ještě nezažil,“ reaguje kouč na sílící kritiku.

Flick je podle informací magazínu France Football nejlépe placeným reprezentačním trenérem na světě s platem 6,5 milionů eur ročně (150 milionů korun). Ze 16 zápasů ale dokázal vyhrát pouze čtyři a fanoušci i experti mu vyčítají například časté změny v sestavě či nefunkční tříobráncový systém.

Před blížícím se domácím mistrovstvím Evropy, které vypukne příští rok v červnu, tak musí bojovat o své místo.

Podle reportéra deníku Bild Christiana Falka nicméně Flick minimálně do září na lavičce zůstane. „Na výraznější změnu nejsou finance, odteď by neměl prohrát žádný zápas a uvidí se, co dál,“ vysvětluje.

Zatímco A-tým má na vyladění formy necelý rok, výběr do 21 let se musí vzchopit už ve středu od 18 hodin.