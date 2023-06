Sejk načal Němce a pošťuchuje tátu: Napíšu mu, že už má zabukovaný let

„Ale třeba na čtvrtfinále už by dorazit mohl,“ zasnil se a vzápětí hned přepnul do vážného tónu. „Teď musíme hlavně zvládnout Izrael. Až pak můžeme koukat dál.“

Češi se vítězstvím 2:1 nad Německem významně posunuli k postupu ze skupiny. V posledním utkání jim stačí remíza. „Už před srazem jsem říkal, že každý zápas musíme vyhrát. Do dalšího jdu prostě s tím, že chci získat tři body,“ pravil odhodlaně.

Ostatně tak jste zatím vstoupili do obou úvodních poločasů. Aktivně jste napadali, až potom favorit zabral...

Je to taková psychická hra. Každý tým, který vede v naší pozici 1:0, by nakonec takto dopadl. Ne, že by chtěl úplně ustoupit, ale vyplyne to z průběhu utkání. Německo začalo být aktivnější, nasadilo tři čerstvé hráče, ale myslím, že jsme to až na tu jednu situaci, kdy jsme nevystoupili na vápně, zvládli dobře. Hlavně uskákali spoustu soubojů...

Vy jste odehrál celých devadesát minut ve velmi fyzicky těžkém zápase. Jak náročné to v místním podnebí bylo?

Připravoval jsem se na to, abych vydržel celé utkání, což se nakonec povedlo. Samozřejmě počasí a vlhkost nejsou ideální, ale my jsme profesionálové a musíme se s tím poprat.

Jaký byl rozdíl mezi oběma favority Anglií a Německem?

Individuální kvalita hráčů v útoku. Angličané byli na úplně jiné úrovni. A to někteří Němci hrají v bundeslize. Takže jsme viděli, že Premier League je ještě o něco víc jinde než německá liga...

EUFORIE. Čeští fotbalisté do 21 let oslavují vítězný gól proti Německu, který vstřelil obránce Martin Vitík (uprostřed s prstem u úst).

Pomohlo, že proti vám nenastoupil útočník Moukoko?

Připravovali jsme se na sestavu, která byla a jeho nahradil neméně kvalitní hráč. Kdyby měl kvalitu na to, aby se v základu objevil, tak by hrál.

Poděkoval jste po gólu Vasilu Kušejovi za nahrávku?

Samozřejmě. Snažíme se spolu na tréninku mluvit a řešit spolupráci. Začínáme o sobě čím dál víc vědět. Bavili jsme se přesně o těchto situacích, kdy takhle navádí míč a má hrát na zadní tyč, kam nabíhám já.

Gólů jste ale mohl dát víc, několikrát jste se chytal za hlavu...

Měl jsem minimálně další dvě tři možnosti, kdy jsem si odskočil po naší standardce a odrazilo se to ke mně. Řešil jsem je blbě, jen abych míč nahodil zpátky a vůbec jsem nezachoval klid. Takže jsem rád, že to tam Martinovi spadlo a že jsme vyhráli.

Na poslední zápas se musíte stěhovat. Bude vám chybět stadion v Batumi?

Aréna a hřiště jsou tu opravdu skvělé, ale to k tomu patří. Myslím, že v Kutaisi budou neméně kvalitní. My jsme sem s tím vědomím jeli, takže jsme připravení.