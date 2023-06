Suchopárek: Hráči ukážou, že umí ještě víc. Skvělý Jaroš? To nespadlo z nebe

Ještě než začal slavit, musel Suchopárek přežít hororové šestiminutové nastavení, během kterého do českého vápna létal jeden centr za druhým. Němci pálili, hlavičkovali, tlačili se před bránu - a trenér mohl na lavičce jen držet palce: „V takovou chvíli nemůžete skoro nic dělat. Snažili jsme se nějakou organizací hráče aspoň uklidnit.“

Jak bylo v těch momentech vám?

Těžce. Ten tlak jsme mohli přežít víc v klidu, měli jsme šance na rychlý protiútok, některé souboje 50 na 50 jsme prohráli... Hráči byli v náběhu, stálo nás to síly i postavení, které soupeř využil k centrovaným míčům. Měli jsme i štěstí, blokovali střely na poslední chvíli.

Ale předtím jste odehráli zápas parádně.

Utkání mělo svůj vývoj, po krásné kombinaci a rychlém přechodu jsme dali nádherný gól, dostali jsme se do pohody. Pak jsme chvílemi zbytečně ztráceli míče, ale dařilo se nám eliminovat klady soupeře, hlavně přímočarost. Nebezpečné hráče v šestnáctce jsme dobře pokrývali díky výborné práci obou stoperů. Ani levý bek Fukala to neměl jednoduché, ale hrál na šikovného Schadeho sebevědomě, jsem s ním hodně spokojený.

Co jste říkal brankáři Jarošovi? Zachytal výborně.

On byl výborný vždycky! Není to překvapení, Víťa má skvělý charakter, mužstvo ho bere a vždycky bralo. Víte, to, co prožíváme, je pro nás vrchol celého cyklu. Nechci říct, že si ho užíváme, ale máme jasně nastavenou cestu a jdeme po ní. Že je Víťa výborný brankář, to nespadlo z nebe. Víme, že je výborný několik sezon, má před sebou otevřenou budoucnost. Je to prostě borec.

Ve druhém poločase si hodně zachytal, protože už jste přece jen Němcům dovolili víc. Docházely síly?

Docházely, ale kolem šedesáté minuty přišli náhradníci a přidali víc pohybu, kombinace, vymanili jsme se z tlaku. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, místo toho jsme inkasovali po střele z vápna, to by se nemělo stát. Po dobře zahraných standardkách jsme ale hrozili víckrát a nakonec jsme z jedné dali vítězný gól. Tlak jsme pak přežili se štěstím, nebyl příjemný, ale historie se neptá... Porazili jsme obhájce titulu, to se možná českému týmu ještě nepovedlo. Jsme za to vděční. Turnaj nekončí, teď teprve jde do tuhého. Chceme ještě zlepšit výkony a myslím, že hráči umí daleko víc. A ukážou to.

Je pro vás tohle vítězství nejkrásnější v trenérské kariéře?

Nejsem si úplně jistý. Měl jsem možná větší radost, když jsem trénoval přípravku a dali jsme první gól... Ale co se týče profikariéry, určitě to patří k topu.

Je zrádné, že vám k postupu stačí uhrát s Izraelem remízu?

Jsem hlavně rád, že poslední zápas hrajeme o postup. Mužstvo je nastavené stejně, nechceme remizovat, ale za každou cenu vyhrát. Víme o síle soupeře, víme, že chytrým fotbalem a organizovanou hrou dokáže odehrát výborné utkání. Ale určitě do toho nepůjdeme s tím, že jdeme hrát na remízu.

Jak se na Izraelce budete připravovat?

Potřebujeme vědět o soupeři maximum. Nezískat zkreslený obrázek. První zápas s Německem totiž hráli celý poločas o deseti, čili trochu jinak. Proti Anglii, jejíž sílu známe, zase nemohla tolik vyniknout jejich ofenzivní kvalita. Ale v minulosti ukázali, že jsou nadstandardní, navíc je tu s nimi šest hráčů z mistrovství světa dvacítek, kteří tam skončili třetí a prokázali skvělou kvalitu a fotbalovou inteligenci. Viděl jsem jejich zápas s Brazílií, byla radost na to koukat. Jaké měli sebevědomí, jak si to užívali... To nesmíme připustit, sebevědomí musí teď být na naší straně. Věřím, že to zvládneme.

Izrael bydlí v Kutaisi od začátku, vy se tam budete v pondělí z Batumi stěhovat. Nejste v tomhle ohledu v nevýhodě?

Cestu známe, po logistické stránce to zvládáme. Zůstáváme ještě dopoledne na tréninku v Batumi, po obědě vyrazíme do Kutaisi. Víme, do jakého hotelu jedeme, věříme, že žádný problém nebude. Všechno máme připravené, udělali jsme maximum, aby nedošlo ke komplikacím.