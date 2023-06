Nominace na Faery: bratři Sadílkové, nováček z ligy. Barák chybí kvůli chování

„Není to ze zdravotních důvodů,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý a naznačil Barákovy kázeňské problémy.

„Opakovaně jsme spolu mluvili, několikrát jsme si řekli, které věci se nám nelíbí a které je potřeba zlepšit. Tondovo chování uvnitř kádru vždycky nebylo správné. Všichni víte, že tým je pro nás nejvyšší hodnota, neznamená to však, že by měl nyní Tonda dveře do týmu definitivně zavřené,“ pokračoval Šilhavý.

Nominace, kterou reprezentace zveřejnila v pátek před polednem, čítá pětadvacet jmen.

Po kvalifikačním utkání na Faerských ostrovech totiž kvůli předchozím zdravotním problémům a velkému vytížení v průběhu sezony opustí tým sparťané Ladislav Krejčí a Jan Kuchta, slávisté Václav Jurečka, Tomáš Holeš a David Jurásek a také Vladimír Coufal z West Hamu.

„Požádali nás o to oni i jejich kluby. My jim vyšli vstříc,“ uvedl manažer národního týmu Tomáš Pešír. „Proto k následnému přípravnému utkání do Černé Hory pocestujeme pouze v devatenácti lidech.“

Červnový program reprezentace Faerské ostrovy - Česko (kvalifikace o Euro 2024)

sobota 17. června od 20:45 Černá Hora - Česko (příprava)

úterý 21. června od 18:00

V mužstvu nechybí kapitán Tomáš Souček. Do brány mají trenéři k dispozici Tomáše Vaclíka s Koubkem a Jiřího Pavlenku. Jediným úplným nováčkem je Jan Matoušek, rychlé křídlo z pražských Bohemians, start nemá ani starší z bratrů Sadílkových Lukáš, byť v březnu už s národním týmem byl.

„Že si můžeme s bráchou zahrát v nároďáku společně, to je pro nás splněný sen,“ řekl mladší a zkušenější Michal Sadílek.

Přesně po pěti letech se do národního týmu vrací obránce Jakub Jugas, který nastoupil dvakrát ještě v éře Karla Jarolíma. Tehdy patřil pražské Slavii, nyní má za sebou úspěšnou sezonu v polské Cracovii.

Boje o Euro 2024, které příští léto uspořádá Německo, pokračují třetím zápasem.

Češi nastoupí v Tórshavnu proti místní reprezentaci Faerských ostrovů v sobotu 17. června od 20:45 hodin a hrát se bude na umělé trávě. O tři dny později je čeká ještě přípravné utkání v Podgorici proti Černé Hoře.

„Je jasné, který zápas je pro nás důležitější, nicméně ani přípravu s Černou Horou určitě nechcem podcenit,“ zdůtaznil Šilhavý.

Národní tým rozjel evropskou kvalifikaci v březnu domácím vítězstvím 3:1 nad favorizovaným Polskem, pak ale nečekaně remizoval 0:0 s outsiderem z Moldavska.

Nominace české reprezentace na kvalifikaci na Faerských ostrovech a přípravu v Černé Hoře

BRANKÁŘI Jméno Mužstvo Narozen Z G Tomáš Vaclík Huddersfield Town 29. března 1989 53 0 Tomáš Koubek Augsburg 26. srpna 1992 12 0 Jiří Pavlenka Werder Brémy 14. dubna 1992 18 0 OBRÁNCI David Zima FC Turín 8. listopadu 2000 15 0 Vladimír Coufal West Ham United 22. srpna 1992 36 1 Ladislav Krejčí ml. Sparta 20. dubna 1999 3 1 Jakub Brabec Aris Soluň 6. srpna 1992 35 2 Jaroslav Zelený Sparta 20. srpna 1992 7 0 Patrizio Stronati Puskás Akadémia 17. listopadu 1994 2 1 Tomáš Holeš Slavia 31. března 1993 19 2 David Jurásek Slavia 7. srpna 2000 2 0 David Douděra Slavia 31. května 1998 1 0 Jakub Jugas Cracovia Krakov 5. května 1992 2 0 ZÁLOŽNÍCI Václav Černý Twente Enschede 17. října 1997 9 2 Tomáš Souček West Ham United 27. února 1995 58 9 Alex Král Schalke 19. května 1998 35 2 Lukáš Provod Slavia 23. říjen 1996 8 1 Michal Sadílek Twente Enschede 31. května 1999 14 0 Ondřej Lingr Slavia 7. října 1998 5 0 Lukáš Sadílek Sparta 23. května 1996 0 0 ÚTOČNÍCI Adam Hložek Leverkusen 25. července 2002 19 1 Jan Kuchta Sparta 8. ledna 1997 12 2 Václav Jurečka Slavia 26. června 1994 5 0 Mojmír Chytil Sigma Olomouc/Slavia 29. dubna 1999 4 3 Jan Matoušek Bohemians Praha 1905 9. května 1998 0 0