Hummelsův nešťastný návrat: vlastní gól a porážka s Francií. Bolí to, řekl

Věděl, že musí hrát. Že kdyby se ostrou přihrávku Francouze Hernándeze do pokutového území nepokusil odvrátit, útočník Mbappé by zakončoval do prázdné brány. Jenže Mats Hummels si balon do vlastní sítě srazil sám, což na úvod mistrovství Evropy rozhodlo o těsné německé porážce 0:1.