Mistři světa v úterý večer zakončili první rundu duelů fotbalového šampionátu vítězně: Francie - Německo 1:0. Dva další góly vítězů navíc neplatily kvůli těsným ofsajdům.

Reakce trenéra Didiera Deschampse? „Potřebovali jsme, aby byl tým na začátek turnaje správně nachystaný. A byl. Navíc jsme ukázali sílu i týmového ducha, které jsou na podobném turnaji nezbytné,“ řekl.

Přesto se dál víc řeší pře mezi dvěma oporami. Nedivte se, že se (nejen) francouzská média ve slovech Girouda a Mbappého v posledních dnech vrtají.

Vždyť Francie má se spory uvnitř kádru na velké akci neblahé zkušenosti. Vzpomínáte?

Léto 2010, mistrovství světa v Jihoafrické republice a totální rozklad mužstva, který odstartovaly údajné nadávky útočníka Nicolase Anelky vůči neoblíbenému trenérovi Raymondu Domenechovi.

Vedení reprezentace hráče za nepřípustné chování ještě během turnaje z týmu vyhodilo. Jenže: zbytek mužstva se za vyřazeného parťáka postavil, odmítl trénovat a prvotřídní skandál byl na světě.

Hráči se distancovali od svazu, svaz se distancoval od hráčů. A ostudu tenkrát z Francie řešil i prezident Nicolas Sarkozy.

Proto, když si Olivier Giroud, v posledních letech reprezentační útočník číslo jedna, po generálce na Euro s Bulharskem (3:0) postěžoval na nedostatečný servis od spoluhráčů, bylo z toho pozdvižení.

„Občas si nabíháte a balony prostě nepřicházejí, tak to prostě je. Asi jsme si mohli na hřišti vyhovět lépe, víc si přihrávat,“ řekl Giroud a Mbappé zpozorněl.

Přitom některá média - a mezi nimi i renomovaný The Athletic - informují, že podle zdrojů z Giroudova okolí hráč zmíněná slova nemyslel nikterak osobně. Prý ani nepatří k fotbalistům, kteří by záměrně šířili negativní atmosféru v týmu, pokud nehraje. Důkazem má být jeho role náhradníka v Chelsea, kde přesto patří k lídrům a oblíbencům.

Ale vysvětlujte to Mbappému, kterého prý Giroud namíchl natolik, že chtěl okamžitě svolat vlastní tiskovku a reagovat.

V tu chvíli ještě zasáhl trenér Deschamps, ale jakmile Mbappé v následujících dnech přece jen usedl před média, při dotazu na Giroudova slova plamenně spustil: „Jo, dotklo se mě to. Dotklo se mě to proto, že jsem se o tom dočetl z médií. Líbilo by se mi, kdyby za mnou Olivier přišel a mluvil se mnou z očí do očí. Sám jsem útočník a podobné pocity mám třistašedesátpěkrát za zápas. Takové věci ale přece mají zůstat v kabině, vyřešili bychom si je mezi sebou.“

KMbappereport @KMbappereport Mbappe on Giroud situation yesterday in the press. https://t.co/H7lgRMAz5S oblíbit odpovědět

„Zároveň z toho však nechci dělat žádný velký problém, prostě rozmíška, která se stala. Nezatěžujme tím tým, už teď je toho na něj dost,“ dodal vzápětí.



Ne, tohle nevypadá na dokonalou idylku uvnitř francouzského tábora. Na druhou stranu: nikdo netvrdí, že všichni hráči v týmu mezi sebou musí pěstovat nadstandardní kamarádské vztahy.

Zvlášť, když se do kádru vrátil třeba i Karim Benzema, jenž byl posledních šest let ve své zemi na černé listině kvůli řadě skandálů včetně vydírání bývalého spoluhráče Valbueny.

Elitní útočník Realu si navíc v minulosti do Girouda, Deschampsova chráněnce, několikrát rýpl: „Těžko můžete srovnávat formuli jedna s motokárou.“

Také vás zajímá, jak spolu nyní tihle dva vycházejí v jednom týmu?

Snad dobře, když spolu podle deníku Le Parisien v základně v Clairefontaine sedí při obědě či večeři u jednoho stolu. Ano, i do takových detailů francouzská média zacházejí...

Na hřišti napoprvé dostal přednost Benzema, který v úterý v Mnichově odehrál po boku Mbappého takřka celé utkání, zatímco Giroud se na trávník nedostal.

„Do francouzské reprezentace Giroud dřív přijížděl jako jednička, teď je ale ve stínu jak v Chelsea, tak v národním týmu, což pochopitelně může působit neshody,“ myslí si Arséne Wenger, který Girouda před lety koupil do Arsenalu.



Odtud se urostlý útočník do reprezentace prosadil, má stříbro z posledního Eura i zlatou z mistrovství světa, kde byl před třemi lety členem základní sestavy. A to i navzdory tomu, že za celý šampionát coby forvard nevystřelil na bránu. Místo toho tvrdě pracoval pro tým, bojoval, rval se.

A teď, ve čtyřiatřiceti letech, mu schází posledních pět gólů k tomu, aby vyrovnal rekord Thierryho Henryho v počtu nastřílených branek za francouzský tým. To víte, že by je rád střílel na šampionátu.

„Zatímco Karim je hodně pohyblivý, nabíhá si vlevo i vpravo, Olivier spíš zůstává v pokutovém území a hledá si prostor pro zakončení,“ srovnával oba útočníky kolega Mbappé.



Žurnalisty se snažil přesvědčit, že nepreferuje jednoho ani druhého. Že pokud statistiky ukazují, že přihrává víc Benzemovi, je to jen o jeho stylu hry, nic víc.

„Snažíte se, abych řekl něco, co není pravda. Že nechci spolupracovat s Olivierem? Nesmysl,“ zlobil se Mbappé, dvaadvacetiletá superstar.



Mezi řádky lze však vyčíst, s kým si na hřišti (a možná i mimo něj) rozumí víc - a Giroud to není.

Trochu to vypadá, že Francie může být na turnaji největším soupeřem sama sobě. Nebo celý incident jen přifukují média?

Tak jako tak má před sebou kouč Deschamps složitý úkol: dostatečně uspokojit všechna ega v nabitém kádru.