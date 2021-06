ONLINE: Dánsko - Belgie, domácí bojují i za Eriksena, soupeř chce postup

Dánové doufají, že po traumatickém zážitku a nepovedené dohrávce zápasu s Finskem (0:1) budou schopni podat proti Belgii lepší výkon. Po Eriksenově kolapsu týmu pomáhal i psycholog.

„Máme spoustu dalších a zkušených hráčů, kteří také umí najít rytmus utkání. Jsem si jist, že se dáme dohromady tak, že to bude pro Belgii obtížné,“ řekl dánský trenér Kasper Hjulmand.



Belgičané proti Rusku (3:0) potvrdili vysoká očekávání a protáhli sérii bez porážky na deset utkání. Z jejich tábora míří k protivníkovi jen slova respektu a uznání.



„Je neuvěřitelné, jak Dánové tuto situaci zvládli. Je to učebnicový příklad a mají za to moji věčnou úctu. Není příjemné proti nim teď muset hrát, ale ani pro Dány to nebude zábava. Může to zápas ovlivnit dvěma způsoby - může jim to dodat extra sílu, ale také nemusí. My se musíme dívat na sebe a přistoupit k zápasu co nejprofesionálněji,“ uvedl obránce Toby Alderweireld, bývalý Eriksenův parťák z Tottenhamu.

Hraje se na kodaňském stadionu Parken, jehož kapacita po prvním střetnutí mezi Dány a Finy narostla ze 40 na 67 procent. Na tribuny se tak dostane až přibližně pětadvacet tisíc fanoušků.