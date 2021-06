Nezatěžujte Modriče, musí tvořit. Chorvaté řeší, jak vyzrát na Čechy

„Pokud jsou jediným problémem novináři, pak národní mužstvo žádný problém nemá. Každý by měl dělat svou práci,“ nadepsal svůj komentář největších chorvatský deník Sportske novosti.

Po nedělní porážce v londýnském Wembley atmosféra kolem mužstva nebyla příjemná. Jeden z lídrů týmů Dejan Lovren dokonce na tréninku směrem ke spoluhráčům křičel, aby je upozornil, že situace je vážná.

ONLINE: Chorvatsko vs. Česko podrobná reportáž v pátek od 18:00

Proti Česku potřebují vicemistři světa z roku 2018 nutně neprohrát, aby si udrželi naději na postup do osmifinále.

„Bod je málo, potřebujeme vyhrát,“ shodli se experti redakce Marko Lozo a Romeo Jozak.

Trenér Zlatko Dalič si po utkání s Anglií postěžoval, že se novináři pokusili proniknout na uzavřený trénink, aby informovali o sestavě. Že svými spekulacemi o ní týmu rozhodně nepřidali a také na to, jak žurnalisté hodnotí výkony mladých hráčů.

„Nemělo by se zdůrazňovat, že někdo je lepší a horší hráč, protože vyhráváme a prohráváme společně jako tým,“ poznamenal stoper Dejan Lovren s tím, že některá nesprávná hodnocení novinářů jsou pro tým škodlivá...

„Před třemi lety během mistrovství světa se říkalo, že novináři i tým jsou na jedné lodi. Neustále od hráčů znělo, jak je atmosféra skvělá. Dnes zaznívá, že média údajně k národnímu týmu loajální nejsou,“ píše se v komentáři. „Přitom by se nemělo hledat alibi pro neúspěch u někoho cizího.“

Chorvatský kouč Zlatko Dalič a obránce Dejan Lovren (vpravo).

U pátečního soupeře Čechů se také řeší role jejich kapitána Luky Modriče. Držiteli Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety prý kouč svěřil špatnou roli, dal nevhodné úkoly.

„Když nemůže hru režírovat, jeho přínos zůstane nevyužitý. A to se proti Čechům nesmí opakovat,“ tvrdí chorvatská média.

Pětatřicetiletý Modrič se vysílil během vysokého napadání soupeřovy rozehrávky, během presinku ztratil příliš mnoho energie a pak neměl dost sil pro svou kreativní činnost.

„Luka i trenéři by měli mít na paměti, že jeho fotbalové kvality jsou nezničitelné, ale fyzická kondice v jeho letech má své hranice.“

Média rovněž upozorňují, jak důležitá může být Modričova role právě v pátečním zápase proti Česku.

Oba země se na mistrovství Evropy utkaly v roce 2016, Chorvaté pohodlně vedli 2:0 a po hodině hry kouč Modriče kvůli zdravotním potížím vystřídal. Češi v závěru dali dva góly a vyrovnali na 2:2.

„Jeho role bude důležitá z několika důvodů. Češi vysoko napadají, jsou velmi silní fyzicky a zároveň hrají hodně u sebe. Když soupeř jejich presink překoná, pak mají na otevřených částech hřiště problémy. Aby toho bylo možné využít, je důležité mít v týmu hráče, který udrží míč, je klidný, vyhne se presu a dobře čte hru,“ radí chorvatští žurnalisté.

V sestavě Chorvatů by mělo dojít k několika změnám. Zadní řada nastoupí zřejmě ve stejném složení jako proti Anglii, tedy zřejmě opět bez Loverna.

Otázkou je pozice levého obránce, kde místo zraněného Borny Barišiče dostal přednost devatenáctiletý Joško Gvardiol. V anketě Sportských novostí by čtenáři na hřišti viděli raději Domagoje Bradariče než benjamínka týmu.

„Na levém křídle je nebezpečný Jankto, takže pravý obránce Šime Vrsaljko bude potřebovat pomoc,“ zdůrazňují experti.

Jiné by mělo být i rozestavení. Proti Anglii vyrukovali Chorvaté se třemi středovými hráči, dvěma křídly, které měli za úkol bránit, a jedním útočníkem. Na Česko to bude ofenzivnější varianta ne vyloženě podle rozestavení, ale podle typologie hráčů, které do něj Dalič dosadí.

Vypadat by mohla následovně: Livakovič - Vrsaljko, Vida, Čaleta-Car, Gvardiol - Modrič, Brozovič - Rebič, Kramarič, Perišič - Petkovič.

Na útočných postech Dalič údajně zvažuje nasazení Vlašiče, Brekala, Budimira či Oršiče.