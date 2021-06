Phillips táhl Anglii, zařídil gól. Byl výtečný, chválil tichého hrdinu Southgate

Cenu pro hráče utkání si sice odnesl jeho parťák Raheem Sterling, skutečným hrdinou byl ale Phillips. Ve středu zálohy působil dominantně, vůbec nebylo poznat, že na turnaji podobné velikosti debutuje.

Pojďme si to shrnout: 94% úspěšnost přihrávek, 100% dlouhých pasů, jeden odebraný míč, jedna gólová asistence, nula vzadu, žádná chyba.

„Kalvin je hrozně podceňovaný hráč. Svou reprezentační kariéru začal skvěle,“ komentoval Phillipsův výkon anglický trenér Gareth Southgate.

V dresu Albionu přitom debutoval pětadvacetiletý potomek jamajsko-irských rodičů teprve loni v říjnu. Po premiérové nominace na zápasy Ligy národů slíbil Marcelu Bielsovi, svému kouči v Leedsu, reprezentační dres na oplátku za to, že mu úspěšný Argentinec věnoval ten svůj z působení v Newell’s Old Boys s přáním povedeného debutu.

Zřejmě v tu chvíli ani jeden z nich netušil, že zhruba o osm měsíců později bude na Phillipsovi stát anglický střed pole na evropském šampionátu.

„Vyváženost záložní řady byla tentokrát absolutně perfektní,“ rozplýval se bývalý anglický reprezentant Frank Lampard, kterého doplnil například i Nigel de Jong, vicemistr světa s Nizozemskem. „Jasně, Sterling dal gól, ale můžeme trochu probrat výkon Phillipse? Středu hřiště naprosto dominoval,“ vzkázal.



Anglie nastoupila v rozestavení 4-2-3-1. Uprostřed zálohy operoval Phillips společně s Declanem Ricem, před nimi hrál s trochu ofenzivnějšími pokyny Mason Mount. I záložník Leedsu má ale za úkol podporovat útok.

„Chceme po něm, aby hrál trochu výš, než je zvyklý z klubu. Techniku na to má dobrou. Celkově zálohu zpevňuje a umožňuje, aby Mount a útočná trojka mohli spolupracovat efektivně,“ vysvětloval Southgate.



Sám Phillips si kooperaci se spoluhráči nemohl vynachválit. Sedl si herně s Ricem, navíc Sterlingovi připravil průnikovou přihrávkou perfektní pozici ke skórování. „Je to snad vůbec poprvé, co jsem mu v reprezentaci nahrál,“ usmíval se. „Mít asistenci a tři body k tomu, to je skvělý pocit.“