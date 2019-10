Každý musí podat mimořádný výkon. Bez odvahy to nepůjde, ví Šilhavý

Češi hrají s Anglií v pražském Edenu od 20.45 hodin a rádi by odčinili tvrdou březnovou porážku 0:5 z Wembley.

„Pokud bychom byli nekoncentrovaní a bez pohybu, hráče Anglie jsme nedoráželi, zase by to dopadlo špatně,“ tuší Šilhavý. „Musíme hrát ofenzivně, útočně. Pokud chceme pomýšlet na úspěch, každý hráč musí podat mimořádný výkon. Organizovaný a odvážnější než v Londýně. Jedině to nám může přinést dobrý výsledek.“

Česko - Anglie Sledujte online v pátek od 20.45 hodin.

Také musíte ubránit Raheema Sterlinga, jenž duel ve Wembley rozhodl hattrickem.

Není to jen o něm, i když zrovna on dokáže zúročit práci celého týmu. Má úžasné rychlostní schopnosti, čímž se jeho síla násobí. Uhlídat ho je těžké, musíme ho zdvojovat, ztrojovat, nenechat ho otočit, být těsně u něj. Zkrátka vědět, kde se zrovna pohybuje.

Na druhou stranu poslední zápas Anglie ukázal, že má i slabiny. Od Kosova třikrát inkasovala, překvapilo vás to?

Když jsme viděli výsledek 5:3, překvapení jsme byli. Ukázalo nám to, že ani angličtí hráči nejsou neomylní. Rádi bychom je donutili ke stejným chybám jako Kosovo. Na druhou stranu víme, že takové omyly Angličané často neopakují.

Pomůže vám před zápasem s těžkým soupeřem nedávná zkušenost z utkání proti Brazílií? Nebo zápas s Německem, který Češi ještě za trenéra Karla Jarolíma těsně prohráli (1:2).

Duel proti Německu jsem sledoval z tribuny a líbil se mi. Kluci ho zvládli, dobře bránili, chodili do brejků a gól dostali až v závěru ze standardky.

A ta Brazílie?

To byl svátek. Tenkrát, těsně po debaklu v Anglii, to nebylo jednoduché, ale herně jsme to zvládli, byť se to výsledkově nepovedlo. Určité pasáže se ale lidem musely líbit. Při přípravě jsme to použili jako mustr.

Anglie si v případě vítězství zajistí postup na Euro, může to mít na utkání podle vás vliv?

Koukáme hlavně na sebe, abychom získali body, které by pro nás byly zlaté. Matematika je daná. Trenér Southgate samozřejmě hovořil o tom, že by chtěli mít po srazu klid a jistý postup. Pro nás je velká výzva, abychom jim to zkomplikovali. Každopádně oba týmy dobře ví, co hrají. Uvidíme, jak to dopadne.