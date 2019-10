Šest slávistů do základu, navrhují čtenáři. Nasadili by Koláře i Kúdelu

Zvětšit fotografii Slávistický obránce Ondřej Kúdela na tréninku fotbalové reprezentace. | foto: ČTK

dnes 13:46

Šest současných a jednoho nedávného slávistu by nasadili fanoušci do základní sestavy pro večerní kvalifikační utkání s Anglií. V tradiční anketě to trenérovi fotbalové reprezentace Jaroslavu Šilhavému radí čtenáři iDNES.cz.

Hlasující si přejí soutěžní premiéry pro Ondřeje Koláře a Kúdelu, k nim by nasadili další slávisty: Vladimíra Coufala, Jana Bořila, Tomáše Součka, Lukáše Masopusta i Alexe Krále, který za červenobílé nastupoval ještě v úvodu sezony před přestupem do Spartaku Moskva. Forma Slavie, která vede českou ligu o šest bodů a hraje vyrovnané zápasy s giganty v Lize mistrů, se projevila už na nominaci trenéra Šilhavého, který na zápasy s Anglií a Severním Irskem pozval osm jejích fotbalistů. A kdyby mu nevypadl David Hovorka, mohl by kouč nasadit kompletní slávistickou defenzivu včetně brankáře a štítového záložníka.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Anglii Kolář - Coufal, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Masopust, Souček, Darida, Král, Jankto - Schick Slavií navíc prošli i Jakub Jankto a Ondřej Čelůstka, další adepti na základní sestavu. V ní by neměli podle fanoušků scházet ani nejlepší český střelec v kvalifikaci Patrik Schick a kapitán Vladimír Darida.

Česko - Anglie Sledujte online v pátek od 20.45 hodin. Místo naopak nemají pro stabilní brankářskou jedničku Tomáše Vaclíka či plzeňského obránce Jakuba Brabce, kteří figurují ve většině předpokládaných jedenáctek. Češi proti suverénovi skupiny nastoupí v pátek od 20.45 hodin v pražském Edenu. V kvalifikační skupině A drží druhé postupové místo, dosud stoprocentní Anglie si v případě vítězství předčasně zajistí postup na Euro.