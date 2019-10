Král: Z jedné půle bych nedělal závěry. Druhou jsme to částečně napravili

Diváci na Letné na ně pískali, sestavě náhradníků se před přestávkou nevedlo. Až po prostřídání a změně stran se národní tým trochu zvedl a dotahoval, leč marně – Severnímu Irsku podlehl 2:3.

Většinou se snažím nahrát Král dal první branku v národním týmu po hezké individuální akci. „Jen jsem šel a reagoval na situaci, na hráče. Říkal jsem si: nebudu přihrávat, protože většinou se v těchto situacích snažím nahrát a je těžké někoho hledat takhle před vápnem. Tak jsem zasekl a snažil se vystřelit k tyči. Jsem rád, že se to povedlo.“



„Byly to zcela odlišné poločasy,“ kývl Král. „I do soubojů jsme jinak chodili ve druhé půli. Tou jsme to snad částečně napravili... Napadali jsme, snažili jsme se hrát a Irové to jen odkopávali nebo drželi vzadu. Troufám si říct, že druhá půle se přiblížila výkonu proti Anglii,“ pokračoval autor druhého gólu.



Čemu přičítáte tu hrůznou první půli?

Jiný soupeř, jiné rozestavení... Ale to se těžko hodnotí, každý hráč si musí zhodnotit sám, jak tam šel. Ale dobře jsme zareagovali, jsem rád, že jsme vyhráli aspoň druhou půli... Ta první nevyšla.



Stačilo ke zlepšení, že do druhého poločasu naskočili čtyři hráči obvyklé sestavy?

Přinesli nový impuls. S nadsázkou se dá říct, že po té první půli to snad horší být nemohlo. Bylo vidět, že přinesli klid na míči, sebevědomí. Pozvedli celý tým.



Není škoda, že si pracně vydřené uznání veřejnosti za výhru nad Anglií pošlapete třemi góly od Severního Irska za poločas?

Jo, samozřejmě nás to mrzí. Tři góly, dva po standardkách, kdy to je o nějakém nedůrazu a podobných věcech. Snažili jsme se ve druhé půli zareagovat tím, že chceme vyhrát ten poločas, a aspoň to se povedlo. Dobrá odpověď a doufám, že tím poločasem jsme si to u fanoušků napravili.



Nezaskočil vás soupeř v první půli i vysokým napadáním?

Měnili rozestavení, hráli na pět vzadu, do ofenzivy na tři vzadu. Je to nepříjemné rozestavení a v první půli jsme na to neuměli reagovat. Snažili jsme se hrát po zemi, ale jak jsme viděli, že Irové napadají hodně vysoko, tak jsme to museli zjednodušit a dávat to delší.



Co vám zápas obecně ukázal?

I kluci, kteří první polovinu hráli a byli vystřídaní, hrají ve svých klubech výborně. Z jednoho poločasu bych nedělal vůbec žádné závěry.