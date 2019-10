Když zazní rasistické nadávky, odejdeme ze hřiště, hrozí Angličané

Angličtí reprezentanti na srazu před cestou do Česka a do Bulharska řešili, jak se zachovat, pokud se stanou terčem rasistických pokřiků a nadávek.

A na gestu, které nemá obdoby, se domluvili s trenérem Garethem Southgatem.

„Když se to stane jednomu z nás, jako by se to stalo všem,“ řekl serveru BBC útočník Tammy Abraham z Chelsea.

„Když se nám něco nebude líbit, odejdeme všichni ze hřiště,“ zdůraznil kapitán Harry Kane.

Vedení světového fotbalu kvůli rasismu na stadionech zavedlo tzv. třístupňovou proceduru. Rozhodčí nejprve fanoušky vyzve, aby se přestali chovat nevhodně, poté zápas přeruší a následně může utkání ukončit.

Česko - Anglie Sledujte online v pátek od 20.45 hodin.

„My jsme tady od toho, abychom hráli. Ať už se stane na tribunách cokoliv, to je záležitostí příslušných úřadů,“ řekl nováček anglické reprezentace obránce Fikayo Tomori z Chelsea. „Přesně o tom bylo i setkání s trenérem. Abychom věděli, co dělat a jaký je správný postup.“

„Trenér nám řekl, co se může stát. A měli bychom být na to připravení, protože někdy prostě přijedeme do zemí, kde se něco takového naneštěstí může stát,“ pronesl Tomori.

Anglie si už v pátek v Praze může zajistit v předstihu postup na šampionát, když vyhraje. Když se jí to nepovede, za tři dny má možnost opravy v Bulharsku.

V Sofii na stadionu Levski bude část hlediště uzavřená, je to trest od UEFA za rasistické chování bulharských fanoušků v zápasech v Česku a proti Kosovu.

Čeští hráči jsou přesvědčeni, že žádné rasistické projevy v Edenu nehrozí. „Myslím, že jsme u nás natolik inteligentní, že nic takového určitě nenastane a zápas proběhne v pohodě,“ řekl obránce Ondřej Kúdela. „Dít by se to nemělo. Chceme poprosit fanoušky, aby fandili slušně a v klidu,“ podotkl záložník Jakub Jankto.

„Fotbalová asociace, potažmo česká reprezentace, vždy odmítala jakékoli rasistické projevy. Nepatří to na žádný stadion. V tomto směru chceme apelovat na fanoušky, aby vytvořili pokud možno jen a pouze sportovní atmosféru na utkání,“ řekl mluvčí asociace Michal Jurman.