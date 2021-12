Na Maltě čtyři týmy ze čtyř zemí, hrát se znovu bude i domácí zimní liga

Zimní Tipsport liga, to už je v přípravě na jarní část sezony pro mnohé kluby klasika. Zatímco loni se kvůli úpravě termínové listiny a dřívějšímu startu druhé fáze ročníku ligové celky účastnit nemohly, nyní se spousta z nich vrací.

Bohemians, Jablonec, Mladá Boleslav, Teplice, Baník Ostrava, Karviná, Pardubice, Sigma Olomouc. K tomu čtyři týmy zastupující slovenskou elitu: Trenčín, Trnava, Zlaté Moravce-Vráble a Senica.

Zimní Tipsport liga 2022 obsazení skupin česko-slovenské části Skupina A (Xaverov):

Bohemians, Sparta B, Jablonec, Dukla Skupina B (Ml. Boleslav):

Ml. Boleslav, Teplice, Táborsko, Varnsdorf Skupina C (Ostrava, Prostějov):

Ostrava, Karviná, Prostějov, Pardubice Skupina D (Trenčín, Olomouc):

Olomouc, Brno, Vyškov, Trenčín Skupina E (Senec):

Trnava, Senica, Zlaté Moravce-Vráble, Skalica

„Jsme strašně rádi, že se naše liga stala pevnou součástí kalendáře klubů a že se nám hlásí víc a víc týmů. Rozšířili jsme tím pádem počet účastníků,“ pravil ředitel turnaje Aleš Kolář s tím, že organizátoři museli odmítnout akorát druholigovou Chrudim.

Česko-slovenská fáze zimní ligy je na programu od 6. do 29., nebo 30. ledna. Pět skupin se odehraje v sedmi městech, z dvacítky klubů je 15 českých a pět slovenských.

Pořadatelé si každoročně pohrávají s myšlenkou zvát na zimní ligu víc mužstev z nejvyšší soutěže, ale narážejí na žádosti přihlášených klubů.

„Mít víc ligových týmů zní dobře, ale je to spíš nemožné. Kluby chtějí mít vybalancované protivníky, aby jim to splňovalo podmínky přípravy. To, co máme, je víceméně optimální model,“ poznamenal vedoucí manažer sponzoringu společnosti Lubomír Ježek.

„Kluby chtějí mít skupiny ve složení dva ligové a dva z nižší ligy. Chtějí zkoušet různé věci a mít jen jedno ostré utkání s dalším ligovým celkem,“ doplnil Kolář.

Tabulka turnaje bude společná, na finančních odměnách pro účastníky rozdá Tipsport rovný milion korun, což je oproti minulému ročníku o dvě stě tisíc víc. Vítěz obdrží putovní pohár a 200 tisíc.

Co se turnaje na Maltě týče, na něj zamíří tři celky, které už tam hrály letos v zimě. Sigma Olomouc s Trnavou navážou na účast v zimní lize, připojí se loňský vítěz WSG Swarovski Tirol Wattens a dánský Aalborg.

Čtveřice klubů na středomořském souostroví absolvuje desetidenní soustředění, v jehož rámci sehrají každý s každým miniturnaj. V tom je změna proti předchozím ročníkům, jež měly ještě „pavoukový“ systém se semifinále a finále.

Tipsport Malta Cup 2022 obsazení turnaje (16. až 25. ledna) Sigma Olomouc

Spartak Trnava

WSG Swarovski Tirol Wattens

Aalborg

Všechny zápasy se odehrají na maltském národním fotbalovém stadionu Ta Qali. Přímé přenosy nově zprostředkuje stanice O 2 TV Sport, která odvysílá duely z Česka, Slovenska i Malty. Doplní ji také TV Tipsport.

Podle organizátorů se fotbaloví příznivci na Maltě už vyptávají, zda se zápasy budou konat. Letos v lednu šlo totiž o jediný zimní turnaj v Evropě, pořadatelé si poradili se všemi nástrahami souvisejícími s koronavirem.

„Díky tomu letos víme, do čeho jdeme. Troufnu si říct, že po loňských zkušenostech jsme připravení lépe, a ani na chvíli jsme nezaváhali, zda turnaj opět pořádat,“ prohlásil Ježek.

Malťané v mezičase investovali do renovace tréninkových ploch, a tak na účastnické týmy čekají lepší podmínky než v minulosti. Pro vstup do země je na základě platných opatření nutné dokončené očkování proti covidu-19.

Ptáte se, co o pozvání na Maltu rozhoduje? Důvody jsou prosté.

„Tirol letí coby obhájce, v Olomouci jsme generálním partnerem, totéž platí pro Trnavu,“ nastínil Ježek. „Jednali jsme i s dalšími kluby, můžu zmínit Plzeň, ale komplikací je nejistota ohledně jednání o jejím novém majiteli.“

Tipsport je významným partnerem i pro pražskou Spartu, její účast na maltském tréninkovém kempu bude možná až v následujících letech.

„Eminentně nás zajímá i to, jestli se turnaje může zúčastnit Sparta Praha, jejímž jsme generálním partnerem. Má dlouhodobý kontrakt na zimní soustředění ve Španělsku, nicméně s nimi jednáme o nejbližší budoucnosti. V lednu se s námi zástupci Sparty pojednou osobně podívat na Maltu, aby si prohlédli podmínky, zázemí, hřiště. Je to první krok, aby třeba už v dalším ročníku mohla být Sparta,“ dodal Ježek.