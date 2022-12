Inter a Salcburk střídá Zlín či Liberec. Maltský turnaj přivítá nově šest týmů

Na středomořském ostrově se uskuteční už pátý Tipsport Malta Cup, přípravný turnaj, jehož nedílnou součástí jsou tréninkové kempy před jarní částí sezony.

Poprvé se jej zúčastní šest týmů, což je nárůst proti předchozím ročníkům. České celky Trinity Zlín a Slovan Liberec doplní Spartak Trnava, AS Trenčín, rakouský WSG Tirol a Sandhausen z druhé německé bundesligy.

„Šest účastníků byl na začátku jakýsi náš cíl a zároveň jde o dosažení limitu. Kapacita maltských tréninkových ploch a stadionů není nekonečná, týmy se budou střídat ve dvou velkých tréninkových areálech a zátěž na hřiště bude pochopitelně vyšší než dřív,“ říká Lubomír Ježek z Tipsportu.

„Na druhou stranu fotbal na Maltě se dynamicky rozvíjí, není vyloučeno, že v budoucnu dojde k navýšení tréninkových ploch a hřišť,“ dodává k myšlence případného dalšího rozšiřování turnaje.

Ten vzhledem k nárůstu mužstev doznal úpravy systému, odehraje se ve dvou skupinách po třech. Zápasy v nich určí pořadí a týmy se následně ve finálový den utkají o umístění. První a první o trofej, druhý a druhý o bronz, třetí a třetí o pátou příčku.

Tipsport Malta Cup od 9. do 19. ledna Skupina A

WSG Tirol, Slovan Liberec, AS Trenčín Skupina B

SV Sandhausen, Trinity Zlín, Spartak Trnava Hrací dny

11. ledna: Tirol - Liberec (11:00), Trnava - Zlín (16:00) 14. ledna: Sandhausen - Trnava (16:00), Trenčín - Liberec (19:00) 17. ledna: Tirol - Trenčín (11:00), Sandhausen - Zlín (14:00) 19. ledna: o páté místo (11:00), o třetí místo (14:00), finále (16:00)

Z devíti duelů jich šest odvysílá veřejnoprávní ČT Sport, což je rovněž novinka. Všech devět současně poběží na streamovací platformě sázkové kanceláře.

Jedna skupina se odehraje na národním stadionu Ta’ Qali, druhá na Tony Bezzina Stadium.

Zlín a Liberec dostali od pořadatele nabídku na soustředění zejména proto, že je Tipsport jejich významným partnerem.

„Na Maltě jsem zažil v roce 2009 pětidenní soustředění s Juventusem a jsem rád, že se tam můžu vrátit. Pro náš klub se jedná o velmi zajímavou příležitost,“ pravil Zdeněk Grygera, sportovní ředitel Zlína.

„Účastnili jsme se zimní ligy a možnost připravovat se na jaro na Maltě s tím byla spojená. Jsme rádi, že tam můžeme vycestovat,“ doplnil Jiří Neuman, vedoucí týmu Liberce.

Tipsport se opět pokusil navýšit prestiž celé akce přilákáním Sparty, ale stejně jako v minulých ročnících se mu to nepodařilo. „Sparta je naše černá můra. Loni tam byli na inspekci, byli v podstatě se vším spokojení, ale nakonec letí znovu do Španělska. Osobně mě to velmi mrzí, myslíme si, že Malta by Spartě slušela,“ dodává Ježek s tím, že dánský kouč Brian Priske preferoval pro přípravný kemp osvědčenou destinaci.