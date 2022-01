Sparta na Maltě? Její účast se blíží, věří organizátor zimního turnaje

Na středomořském ostrově se přípravná klání uskuteční už počtvrté. Začíná se 16. ledna, první zápasy najdete v programu o dva dny později, další hrací dny jsou pátek 21. ledna a pondělí 24. ledna.

Na tréninkový kemp s turnajem zamíří tři celky, které už tam hrály loni. Sigma Olomouc s Trnavou navážou na účast v zimní lize, připojí se loňský vítěz WSG Tirol Wattens a dánský Aalborg.

Severský celek s sebou přiveze také tým do devatenácti let, desítky členů z vedení klubu a snad i padesát fanoušků. Ale co ta Sparta, dlouholetý sen organizátorů?

Tipsport Malta Cup 2022 obsazení turnaje (16. až 25. ledna) Sigma Olomouc

Spartak Trnava

WSG Swarovski Tirol Wattens

Aalborg

„Naším cílem je dělat kvalitní turnaj. Letošní obsazení naznačuje směr, kterým se chceme ubírat. Chceme reflektovat mezinárodní rozměr, už dříve jsem zmiňoval, že naší ambicí je rozšíření na víc týmů. Pokud Sparta bude účast zvažovat, tak budeme rádi i jako její generální partner. Dávalo by to smysl a logiku,“ poznamenal vedoucí manažer sponzoringu společnosti Lubomír Ježek.

Už před dvěma roky to chvíli vypadalo, že se nejúspěšnější český klub vrací do zimní ligy, nakonec však do zápasů zasáhla jeho rezerva. Tak tomu bylo i loni.

Sázková kancelář Tipsport, jež pořádá jak zimní ligu, tak turnaje na Maltě, by si představovala účast áčka na středomořském soustředění. Jak jsme zmínili, je významným sponzorem Sparty. Tipsport ostatně stejně podporuje Olomouc i Trnavu, které na Maltu pozval.

Doposud měla Sparta dlouhodobý kontrakt na kempy ve Španělsku, kam poletí i letos, nicméně tentokrát se dva její zástupci poletí na Malta Cup podívat. Obhlédnout trávníky, zázemí, organizaci.

Zimní Tipsport liga 2022 obsazení skupin česko-slovenské části (data a časy zápasů v odkaze) Skupina A (Xaverov):

Bohemians, Sparta B, Jablonec, Dukla Skupina B (Ml. Boleslav):

Ml. Boleslav, Teplice, Táborsko, Varnsdorf Skupina C (Ostrava, Prostějov):

Ostrava, Karviná, Prostějov, Pardubice Skupina D (Trenčín, Olomouc):

Olomouc, Brno, Vyškov, Trenčín Skupina E (Senec):

Trnava, Senica, Zlaté Moravce-Vráble, Skalica

„To, že na Maltu letos Sparta vysílá zástupce, svědčí o tom, že se její účast blíží,“ doufá Ježek.

Před turnajem a částečně během něj i po něm proběhne také tradiční zimní liga, konkrétně její pětadvacátý ročník. Dvanáct z dvaceti klubů je z nejvyšších soutěží, osm z Česka, čtyři ze Slovenska.

Pět skupin se od 6. do 29. ledna, nebo 30. ledna odehraje v sedmi městech, vybraná utkání odvysílá O 2 TV Sport, doplní ji TV Tipsport.

Na všechna utkání pořádaná na Slovensku dohlédne videorozhodčí, v Česku by mělo jít o tři duely s tím, že se na nich bude navíc zkoušet technologie kalibrované ofsajdové čáry.

Poprvé novinku otestují ve dvou sobotních utkáních v Praze na Xaverově a poté ve středečním duelu v Mladé Boleslavi.

Na finančních odměnách rozdá pořadatel milion korun, což je proti minulému ročníku o dvě stě tisíc víc. Vítěz obdrží putovní pohár a 200 tisíc. Tabulka bude společná.